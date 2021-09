Horóscopo mensual | Horóscopo de setiembre | La tarotista Mhoni Vidente muestra qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo zodiacal. Conoce sus predicciones y descubre qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de setiembre de 2021.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de setiembre 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de setiembre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Septiembre significa para tu signo el renacimiento en cuestiones de trabajo, vas a tener la oportunidad de acrecentar más tu patrimonio y te vendrá una sorpresa económica.

El amor no se compra, así que no tienes que darle a tu pareja ninguna prueba económica para que te ame y si no está por amor es mejor cortar definitivo y buscar personas que compartan contigo ese sentimiento. Tus signos con más compatibilidad son Acuario, Virgo y Capricornio.

Tus mejores días del mes serán 4, 5, 8, 11, 13, 19, 21, 23, 27 y 30. Ve con tu médico para un buen chequeo de salud. Ya no seas tan controlador con las demás personas, trata de mediar tus impulsos y a ser más tolerante. Tus números de la suerte son 7 y 13. Usa más el color blanco para que tu energía se multiplique.

Horóscopo mensual para Tauro

En este mes vas a tomar las riendas de tu vida y empezar a ver proyectos para tu futuro. Es muy importante de rodearte de personas que van a estar contigo en las buenas y las malas, sé más selectivo para deshacerte de las personas que solo tienen intereses económicos. Cuídate de dolores de espalda y cuello, así que no te presiones tanto con el ejercicio.

Va a ser un mes lleno de sorpresas agradables, vendrá a ti una relación más compatible y duradera con el signo de Géminis, Libra o Sagitario. Tus mejores días del mes son 5, 7, 9, 12, 16, 19, 20, 23, 28 y 30.

Es importante que este mes llenes tu mente puros pensamientos positivos y dejar a un lado todo lo que te puede hacer daño. Tendrás un golpe de suerte a mitad de mes con los números 11 y 34.

Horóscopo mensual para Géminis

Este septiembre vendrá a ti un cambio muy productivo para tu vida, por fin te llega lo que tanto deseas. Tu número de la suerte es el 9 en todos los sentidos, así que trata de usarlo más seguido para que te llegue la abundancia. Intenta medirte en tus impulsos y no alterarte por cualquier cosa. Tus mejores días del mes van a ser 4, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 27 y 30, las energías positivas van a estar de tu lado.

En el amor te aburres muy fácil de tu pareja y siempre buscando a su alma gemela. Tendrás mucha compatibilidad con Aries, Libra y Acuario. Usa algo de plata todo el mes para que te corte todas las energías negativas.

Eres un pilar de tu familia y resuelves todo los problemas, pero recuerda que no debes cargarte problemas que no son tuyos y dejar a cada quien se haga cargo de sus asuntos.

Horóscopo mensual para Cáncer

Septiembre va a ser un mes lleno de transformaciones radicales para tu signo. Estás en tu etapa de crecimiento personal y este mes habrá progreso en tu vida laboral.

Ten cuidado con malas energías y chismes porque tu signo se hace presa de brujerías y mal de ojo, por eso te recomiendo cargar un limón verde en tu bolsa para que cortes todas esas envidias. Debes de controlar tus impulsos de celos sin razón con tu pareja. Cuidado con problemas con el sistema nervioso y las hormonas.

Tus mejores días serán 7, 12, 17, 21, 22, 28 y 30. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 21.

Te busca un amor del pasado. A los que están solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo. Tu signo es muy compatible con Aries, Virgo y Libra. Sigue con la dieta y no te desanimes si no ves resultados inmediatos.

Horóscopo mensual para Leo

Septiembre, mes de reconciliación contigo mismo y crecimiento en todos los sentidos, más en lo profesional. En cuestiones de salud vas a estar un poco cansado por el estrés, por eso te recomiendo cargar una moneda plata para que puedas cortar todas las energías negativas que te rodean.

En el amor tendrás algunas dudas y confusiones, trata de hablarlo con tu pareja antes de tomas cualquier decisión drástica. A los que están solteros les vendrá un amor del signo de Aries, Géminis o Sagitario que va a ser muy compatible.

Tus mejores días de septiembre serán 2, 7, 11, 21 , 25 y 29. Tus números con más suerte serán 4 y 39.

Evita hacerte cirugía médica en este mes para que no se te complique. Recuerda que eres el más fuerte y arriesgado, por eso es tiempo de hacer un negocio para ti.

Horóscopo mensual para Virgo

Tomarás decisiones radicales en este mes y tendrás la oportunidad de un nuevo comienzo y dejar atrás todo lo que te hacia daño. Recibes un dinero por un golpe de suerte con los números 9 y 20. Tus mejores días del mes van ser 3, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 29 y 30. Las buenas energías se van a juntar para que puedas progresar en lo económico.

Arreglas problemas legales que te tenían muy preocupado. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te haces notar y eso es lo que te puede llevar al éxito. Muchas fiestas todo el mes, solo ten cuidado con los vicios como el alcohol o las drogas.

Te recomiendo ponerte mucho perfume antes de salir de tu casa para que la abundancia reine todo el tiempo. Un amor del signo de Aries o Piscis volverá a ti para mediados de mes.

Horóscopo mensual para Libra

Tomarás en septiembre las decisiones para progresar, a tu signo lo domina la indecisión porque es de aire y esto te vuelve inseguro, pero en este mes podrás crecer y compras una casa. Trata de no platicar tus planes para que no tengas salación y mal de ojo, para eso te recomiendo que te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho como protección y verás que estos treinta días tendrás progreso.

Discutirás con tu pareja y será porque eres muy posesivo; trata de relajarte y disfruta tu vida amorosa. A los solteros les llegará un amor muy intenso del signo de Acuario, Tauro o Sagitario que será su pareja ideal.

Tus mejores días serán 02, 07, 13, 19, 21, 26, 28 y 30. Además, tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 90.

Horóscopo mensual para Escorpio

Éxitos y logros personales te llegarán en septiembre. Decides reinventarte y aplicarte en cuestiones de dieta y ejercicio, ya que te gusta mantenerte en forma. Cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo, tu profesionalismo y carisma les duele a los demás, por eso te recomiendo que prendas una veladora blanca e invoques a tu ángel guardián para pedirle protección.

Los que están en pareja hablarán de compromiso. Trata de aplicarte más en tus estudios y no dejes tus tareas para el último momento.

Tus mejores días de todo el mes serán 03, 09, 11, 16, 19, 21, 27 y 30, las buenas energías estarán de tu lado para emprender algún negocio o cerrar contratos importantes. Cuida tu piel y evita las infecciones de transmisión sexual. Tus números de la suerte serán 06 y 17.

Horóscopo mensual para Sagitario

Recibirás noticias muy agradables este septiembre y analizas abrir un negocio propio. A veces eres indeciso, trata de cambiar eso en tu vida y establece metas reales. Sale una resolución legal a tu favor. Cuida la salud de tu papi porque andará enfermito. Recibes un dinero inesperado por cuestiones de lotería con los números 16 y 70.

Evita pelear en tu trabajo o discutir por situaciones sin importancia, tu signo tiene luz propia y eso te pone en la mira de los demás, por eso te recomiendo que cargues algo de oro o plata en tu bolsa como protección.

Te busca un amor del pasado del signo de Aries o Leo que quiere volver. Tus mejores días del mes serán 05, 09, 12, 14, 23, 26 y 27, los astros te ayudarán en cualquier asunto. Un amigo del trabajo se enamora de ti pero es un amor prohibido. Sigue con tus estudios.

Horóscopo mensual para Capricornio

Experimentarás altibajos durante septiembre, a tu signo le afectan las energías cruzadas y este noveno mes será de pruebas para ti, así que trata de no explotar en situaciones difíciles y expresa lo que sientes. Te pones al corriente con pagos atrasados de tarjeta de crédito o colegiaturas. Te ofrecen un puesto nuevo y con más jerarquía; acéptalo, te irá de lo mejor.

Podrás hacerte cualquier cirugía estética y todo te saldrá de lo mejor. Evita prestar dinero para que no te roben tu suerte. Tus mejores días serán 01, 06, 12, 18, 23, 27 y 30. Tus números de la fortuna 02 y 26.

A los solteros los rodea alguien del signo de Aries o Virgo que será su pareja ideal. Si te sientes triste o desanimado, ve con tu mami y dale un abrazo, eso hará que te cargues de buenas vibras.

Horóscopo mensual para Acuario

Tendrás dudas en tu vida sentimental en septiembre, pero mejor deja a ese amor que no era para ti y comienza de nuevo. Este mes nueve es de buena suerte para tu signo, definirás qué quieres para tu futuro, te recomiendo que prendas una veladora blanca y uses un anillo de plata para que reine la abundancia en tu vida.

Te invitan a un proyecto nuevo. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas mal a las personas que te quieren, analiza lo que dices. Cuidado con problemas de infección de la piel o de transmisión sexual. Resuelves problemas legales que saldrán a tu favor.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 88. Cuídate de las envidias , sobre todo en tu trabajo. Tus mejores días serán 04, 09, 12, 16, 21, 27, 28, 29 y 30. Decides hacerte arreglos o una cirugía estética que saldrá de lo mejor.

Horóscopo mensual para Piscis

Llega la oportunidad para que te tomes un tiempo para ti en todos los sentidos, a tu signo le da por cargar problemas ajenos y eso hace que tu energía se desgaste; te recomiendo que este mes nueve prendas una veladora blanca y te compres ropa nueva para que estrenes el día primero. Mandas a arreglar tu carro, tu signo tiene mucha fijación con los automóviles y el deporte.

Ya no seas tan infiel y trata de no prometer lo que no cumplirás. Inicia una maestría o diplomado para ampliar tu conocimiento. Cambia tu guardarropa y look, y no dejes el ejercicio. Seguirás con tu pareja actual y su relación madura. Tus mejores días del mes serán 03, 07, 13, 17, 25, 28 y 30.

En tu trabajo hay cambios de jefaturas o te dan un puesto nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 33, trata de jugar los viernes.