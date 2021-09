Horóscopo de Aries para hoy miércoles 1 de septiembre de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Esa labor que habías encomendado ha sido bien realizada por las personas que encargaste, pero no te sientes confiado de los procesos y fiscalizarás cada detalle. No evidencies tu desconfianza.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

31 de agosto de 2021

Tendrás que ser paciente frente a esos procesos documentarios o legales que quieres agilizar, algunos tomarás más tiempo del pensado y debes de adaptarte. Con paciencia todo se resolverá.

30 de agosto de 2021

Surgen cambios imprevistos donde sentirás que pierdes el control de las cosas, pero gracias a tu habilidad e inteligencia lograrás encontrar soluciones inmediatas y saldrás de problemas.

29 de agosto de 2021

Aunque no te acompañen los ánimos, es importante que culmines con esos pendientes laborales que tienes. Dejarlo para después podría traer inconvenientes, es el momento de organizarte.

28 de agosto de 2021

No permitas que esas intenciones de cambio que promete esa persona solo queden en palabras. Hoy tendrá acciones similares a las que tuvo en el pasado y no debes de permitirlo, recuérdalo.

27 de agosto de 2021

Gracias al control que tienes de tu labor y la buena organización, estás alcanzando los objetivos que tenías trazados. En el amor, no dejes que los celos te hagan actuar de manera dominante.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.