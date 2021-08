Horóscopo de Tauro hoy

Aunque intentes ser paciente y cordial, ese compañero pretende romper las reglas que has impuesto y haría las cosas a su manera. Ha llegado el momento de actuar con más firmeza, recuérdalo.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

30 de agosto de 2021

Hoy tendrás más tiempo para evaluar ese problema que debes de resolver. La observación minuciosa te permitirá encontrar estrategias adecuadas que aplicarás de manera exitosa.

29 de agosto de 2021

La ambigüedad de esa persona te lleva a experimentar celos y emociones que no son del todo positivas. Evaluarás la posibilidad de cortar definitivamente para recuperar estabilidad emocional.

28 de agosto de 2021

En un ambiente de compartir y camaradería, una amistad empezaría a hacer comentarios que evidenciarán cierta intensión por debatir o pelear. No cedas a la provocación y mantén la armonía.

27 de agosto de 2021

Llegas a un acuerdo para iniciar ese proyecto que te unirá en sociedad con alguien, la alianza será favorable y provechosa económicamente. En el amor, no te bloquees por inseguridad.

26 de agosto de 2021

En medio de la angustia que estás viviendo aparecerá alguien que te aprecia mucho para brindarte la ayuda que necesitabas. En poco tiempo saldrás de ese problema y volverá la tranquilidad.

