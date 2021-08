Horóscopo de Piscis hoy

No caigas en provocaciones y aléjate de esa persona si lo que pretende es discutir contigo. Luego, este mal momento pasará y ambos podrán entenderse. Actúa con madurez y evitarás conflictos.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

30 de agosto de 2021

Ese problema no se resolverá por sí solo. Analiza con calma y toma decisiones, tendrás a tu alcance herramientas y asesoría que te permitirá superar cualquier obstáculo. Solo sé constante.

29 de agosto de 2021

Aunque pongas barreras defensivas, te ganará la nostalgia y los sentimientos que aún albergas por esa persona. Hoy se acercará y no podrás resistirte, terminas el día reconciliado y enamorado.

28 de agosto de 2021

Si esa persona no ha contestado tus mensajes o sientes que no logra entender tu estado emocional, es mejor alejarse. La soledad le hará tomar consciencia de su actitud, solo debes esperar.

27 de agosto de 2021

Esa persona que había salido por completo de tu vida, retorna con la intención de recuperarte sentimentalmente, pero no te sientes preparado para una reconciliación y te alejarás.

26 de agosto de 2021

Hoy podrías relacionarte con alguien que tiene poca paciencia. Sé flexible en tu trato y tolerante para que nada afecte la armonía a tu alrededor. Una actitud contraria generaría altercados.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.