Horóscopo de Escorpio hoy

No estás contando con toda la información que necesitas para desarrollar esa labor que te han encargado. No lo dudes y asesórate bien, solo así podrás encaminarte de manera correcta.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

30 de agosto de 2021

Hoy tendrás un tiempo extra para resolver algunos pendientes domésticos. Es el momento de brindarle atenciones a las personas que amas. Tu ausencia se ha notado y debes de rectificarte.

29 de agosto de 2021

Esa persona que se está volviendo a acercar lucha intensamente con sus temores, pues teme tu indiferencia o rechazo. Anímate a escucharla y disculpa sus errores, te hará bien perdonar.

28 de agosto de 2021

Algunos familiares están esperando que dejes tus responsabilidades para que cumplas con tus promesas y brindes esas atenciones que siguen pendientes. Date un tiempo, te necesitan.

27 de agosto de 2021

No te caracterizas por ser locuaz, pero ha llegado el momento de usar tu poder de convencimiento y salvar esa negociación que está por caerse. De ti depende mantener los lazos y crecer.

26 de agosto de 2021

Encuentras las palabras precisas que convencerán a esa persona en ayudarte proporcionándote la información que estás necesitando. Hoy se agiliza todo lo que venía retrasándose.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.