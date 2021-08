Horóscopo de Escorpio para hoy lunes 30 de agosto de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Hoy tendrás un tiempo extra para resolver algunos pendientes domésticos. Es el momento de brindarle atenciones a las personas que amas. Tu ausencia se ha notado y debes de rectificarte.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

29 de agosto de 2021

Te frustra ver que esa persona no hace lo que tú deseas, pero no estás siendo consciente que la forma en que impones tu punto de vista tampoco es la correcta. Cálmate y analiza.

28 de agosto de 2021

No son solo las circunstancias, el pesimismo y la apatía que te acompaña son los principales motivos del estancamiento que estás experimentando. Reflexiona y cambiar de actitud.

27 de agosto de 2021

La comodidad con la que venías realizando tus actividades se vería interrumpida por imprevistos que deberás de resolver. Habrá tensión, pero también rapidez y buena gestión de tu parte.

26 de agosto de 2021

La tranquilidad del día podría verse alterada por una noticia que llegará a tus oídos respecto a cambios drásticos que se vienen en tu círculo laboral. Tómalo con calma, serán para bien.

25 de agosto de 2021

Estás discutiendo con tu entorno y esto no te permite encontrar soluciones a los problemas que vienes enfrentando. Evalúa tu proceder y trata de rectificar, de ti dependen los cambios.

24 de agosto de 2021

Evalúa cómo estás administrando tu dinero. Aún estás a tiempo de evitar un mayor desequilibrio. Está aumentando la frialdad y la distancia en tu relación. Necesitas aclarar la situación.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.