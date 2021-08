Horóscopo de Leo para hoy sábado 28 de agosto de 2021

Horóscopo de Leo hoy

Esa persona sigue con el ánimo alterado y decidirás alejarte hasta que todo se calme y luego puedan dialogar. Paciencia, en unos días te buscará para aclarar los malos entendidos y reconciliarse.

Fechas:

23 de julio - 22 de agosto

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

27 de agosto de 2021

Luego de esa decepción sentimental, has quedado suspendido en recuerdos y sujeto a constantes altibajos emocionales. Hoy surgirá un reencuentro con amistades, despejar tu mente te ayudará.

26 de agosto de 2021

Ese cambio de planes que pensaste te perjudicaría, en realidad, te ayudará a replantear objetivos y fijarte en errores que no habías considerado. En adelante todo se conducirá mucho mejor.

25 de agosto de 2021

Tienes que abandonar algunas actividades para dedicarte a ese nuevo proyecto que te genera tantas esperanzas. De lo contrario, quedaría suspendido y no te conviene quedarte con la frustración.

24 de agosto de 2021

Una persona con la que tuviste altercados vuelve a mostrarse conflictiva, es mejor aclarar. Tendrás que restringirle tiempo a tu vida personal para resolver asuntos en materia laboral, paciencia.

23 de agosto de 2021

Habías pensando que no ibas a poder encargarte de todos tus compromisos laborales, pero gracias al apoyo de una persona que desea ayudarte, empezarás a resolver y avanzar como lo deseabas.

22 de agosto de 2021

Llega una nueva persona a tu vida sentimental, pero es posible que no te muestres muy dispuesto debido a las decepciones que has tenido. Esta vez todo será diferente, no rechaces la oportunidad.

