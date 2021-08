Horóscopo de Piscis para hoy viernes 27 de agosto de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Esa persona que había salido por completo de tu vida, retorna con la intención de recuperarte sentimentalmente, pero no te sientes preparado para una reconciliación y te alejarás.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

26 de agosto de 2021

Hoy podrías relacionarte con alguien que tiene poca paciencia. Sé flexible en tu trato y tolerante para que nada afecte la armonía a tu alrededor. Una actitud contraria generaría altercados.

25 de agosto de 2021

Tu exceso de emotividad junto con la extrema racionalidad de tu pareja, no les permite llegar a un acuerdo ni entenderse. Hoy busca calmar tus emociones e intenta dialogar, te entenderá.

24 de agosto de 2021

Está cansándote las formas impositivas de un superior, una amistad te ayudará a conservar el buen ánimo. Cuidado con los extremos, podrías pelear por cosas que no son importantes.

23 de agosto de 2021

Estás descuidado las funciones que tienes encargadas. No dejes que el hartazgo o la monotonía te lleve a cometer errores. Hay alguien con malas intenciones que se aprovecharía, cuidado.

22 de agosto de 2021

Los planes que tenías programados podrían sufrir algún cambio imprevisto por circunstancias que surjan inesperadamente. Sé paciente y no te bloquees, luego todo se podrá resolver.

21 de agosto de 2021

Tu imaginación y el temor al engaño te ha hecho distorsionar las verdaderas intenciones de esa persona que desea conocerte. Poco a poco se irá ganando tu confianza y también tus sentimientos.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.