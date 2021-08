Horóscopo de Aries para hoy viernes 27 de agosto de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Gracias al control que tienes de tu labor y la buena organización, estás alcanzando los objetivos que tenías trazados. En el amor, no dejes que los celos te hagan actuar de manera dominante.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

26 de agosto de 2021

No te sientes bien luego de ese mal entendido que te alejó de esa persona que es tan especial para ti. Date un tiempo y búscala, aclarar situaciones y disculparse te devolverá la tranquilidad.

25 de agosto 2021

Ahora que te estás alejando de esa persona que no resultó positiva para tu vida profesional, recibirás una llamada de su parte para convencerte en retomar lazos laborales, no lo aceptes.

24 de agosto de 2021

Solo es cuestión de más esfuerzo, esos problemas que parecen imposibles de manejar tendrán solución. Los celos estarían generando mucha inestabilidad a tu vida amorosa, debes cambiar.

23 de agosto de 2021

Tendrás motivos para recuperar el ánimo y salir de ese estado de tristeza. Hoy llegan buenas noticias a nivel laboral. Se tratará de una oferta que será muy favorable para ti, debes aceptarla.

22 de agosto de 2021

Date un tiempo y comunícate con esa persona que sabes tiene los conocimientos y experiencia necesaria para ayudarte a resolver ese problema laboral. Su apoyo será indispensable.

21 de agosto de 2021

Esa persona ha tenido actos que no han sido de tu agrado, pero quedarte en silencio para evitar desacuerdos no será lo más favorable. Expresa lo que te incomoda, podrá comprenderte y cambiar.

