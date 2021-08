Horóscopo de Tauro para hoy miércoles 25 de agosto de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Tendrás una conversación sobre un proyecto que no saldrá a la luz rápidamente, no aceleres nada y espera. En el amor, ese alejamiento ayudará a que ambos aclaren sus sentimientos.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

24 de agosto de 2021

Ante una situación complicada recibirás el apoyo que necesitas y lograrás superar tus problemas. Alguien que sabe te dañó buscará pedirte disculpas, es el momento de olvidar y sanar heridas.

23 de agosto de 2021

No te sientes seguro de realizar esa inversión económica, a pesar de la seguridad que brinda ese proyecto. No te sientas presionado y espera. El tiempo te hará ver lo conveniente de la situación.

22 de agosto de 2021

Esa persona que quieres sacar de tu vida no respetaría los límites que estás imponiendo y tratará de manipularte para que cedas a la reconciliación. Considera los hechos y no las promesas.

21 de agosto de 2021

Has estado evitando aclarar ese problema con la persona que amas por pensar que no podía entenderte o ponerse en tu lugar. Hoy hablarán y notarás su disposición para conciliar, te sorprenderá.

20 de agosto de 2021

Imponer tus condiciones no te ayudaría a cerrar ese acuerdo que necesitas establecer para concretar tus planes. Estás a tiempo de cambiarlo todo siendo más flexible, de ti depende negociar.

