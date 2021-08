Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor y otros.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Los nacidos bajo el signo de Aries estarán muy estresados durante esta semana. Tendrás que rendir exámenes o asistir a entrevistas laborales. Los planetas te favorecen en esas áreas.

En el ámbito familiar, no será una buena semana. Recibirás durante una reunión que se llevará durante los próximos días, críticas por parte de algunos de tus parientes. Pero estarán hechas con muy buena intención; sin embargo, tú las interpretarás mal y te sentirás ofendido y herido. No obstante, sería sumamente enriquecedor que aceptaras estas recomendaciones de la gente que te quiere y se preocupa por ti.

En el ámbito laboral, tendrás una excelente semana. Estabas muy acostumbrado a trabajar solo y durante los próximos días, por diferentes circunstancias, descubrirás todo lo bueno que tiene el trabajo en equipo. Fortalecerás la relación con tus compañeros de trabajo y lograrás establecer una relación armónica y empática con todas las personas con las que tengas contacto durante esta jornada.

En el ámbito laboral y financiero, será una semana sin grandes novedades para las personas de este signo, no pasará nada positivo pero tampoco nada negativo.

En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Aries tendrán una excelente semana. Los que estén solteros tendrán la posibilidad de conocer a alguien del que se enamorarán a primera vista y serán correspondidos. Por su parte, las personas de este signo que ya estén en pareja deberán tener esta semana cuidado para no repetir errores del pasado.

Horóscopo semanal de Tauro

Durante esta semana las personas del signo de Tauro se sentirán abrumados por el aburrimiento de sus rutinas y querrán incorporar a sus vidas alguna actividad que les renueve las energías y les devuelva la vitalidad. A través de un amigo, comenzarán a practicar un pasatiempo que les brindará una gran satisfacción a nivel espiritual, les mejorará el humor y les dará equilibrio emocional.

En el ámbito laboral, las personas de este signo deberán moverse con mucha prudencia. Estás a punto de alcanzar una meta por la que has trabajado arduamente durante mucho tiempo. Sin embargo, tu exceso de confianza puede poner en peligro tus planes.

Hay colegas que harán todo lo que esté a su alcanza por atribuirse los méritos de tu trabajo. Para evitar problemas, manéjate con suma cautela hasta que tengas asegurado tu éxito.

En el ámbito de las finanzas y los negocios, esta semana será fundamental para la gente de Tauro debido a que se cruzará en su camino una persona se transformará en un socio leal, con el cual emprenderá dentro de un tiempo, un exitoso emprendimiento comercial.

En el terreno sentimental, los hombres y las mujeres de Tauro, deberán evitar tentaciones esta semana. Ten cuidado porque existe el riesgo de que te enamores de un nuevo jefe, sin embargo evítalo todo lo que puedas porque no serás correspondido.

Horóscopo semanal de Géminis

Esta semana el cuerpo de la gente de Géminis deberá soportar los reclamos que les hará su cuerpo tanto por los excesos como por las privaciones a las que lo han sometido durante los últimos meses. Últimamente has vivido momentos muy intensos a nivel emocional. A causa de ello, has realizado muchos desequilibrios en cuanto a tu alimentación.

En el ámbito laboral, será una excelente semana. Has logrado adaptarte luego de mucho esfuerzo a tu nuevo lugar de trabajo. La relación con tus compañeros de trabajo y jefes ha mejorado mucho. Vivirás una jornada laboral muy relajada y podrás expresar tus capacidades al máximo.

En el terreno amoroso será una excelente semana. Los astros auspiciarán todo lo referido al ámbito sentimental de los hombres y las mujeres de Géminis. Probablemente se produzcan en el transcurso de los próximos días, algunas propuestas matrimoniales las cuales serán aceptadas en su mayoría.

En el terreno económico y de los negocios, no se producirán grandes novedades permitiéndoles a las personas de este signo que dediquen todas sus energías a sus planes vinculados con su ámbito sentimental. Durante la noche se producirán reuniones familiares y de amigos, donde la persona que amas y tú podrán comunicar sus planes para el futuro.

Horóscopo semanal de Cáncer

Si querías comprar una mascota, aprovecha esta semana para hacerlo porque dicha adquisición estará muy favorecida astrológicamente. En el ámbito laboral, será una semana difícil para la gente de Cáncer. Estás viviendo momentos de mucho estrés. Las exigencias son cada vez mayores y emocionalmente te sientes desbordado. Sientes que no puedes confiar en nadie y eso aumenta tu sensación de inseguridad. Esto es falso, hay personas a tu alrededor que son muy confiables. No obstante, esta semana una persona de sexo masculino y con mayor jerarquía que tú tendrá un muy buen gesto contigo y ganará tu confianza.

En el ámbito del amor, esta semana será un momento ideal para que los hombres y mujeres de Cáncer tomen decisiones importantes en su vida sentimental. Desde hace un tiempo que tu pareja no logra avanzar, pasas buenos momentos con él o con ella pero no consigues que la relación se vuelva más profunda. El problema es que estás empezando a sentir que necesitas algo más que buen sexo y sientes que tu pareja no puede dártelo.

Es muy probable que hoy termines con esta relación o bien le pidas un tiempo a tu pareja En el ámbito económico, necesitas conseguir una determinada suma de dinero para comprar un objeto muy necesario en tu vida diaria. No te desanimes ni impacientes, durante los próximos días te llegará el dinero de la forma más inesperada.

Horóscopo semanal de Leo

Durante esta semana sentirás que tu vida se ha vuelto muy monótona y aburrida. Sentirás que haces siempre lo mismo y que ya no sientes ningún entusiasmo por las actividades que realizas diariamente. Te sentirás embargado por un deseo irresistible de vivir emociones nuevas, por ello empezar a practicar asiduamente algún deporte aventura de alto riesgo.

En el ámbito laboral, será una semana decisiva para la gente de Leo, recientemente has comenzado a trabajar en un lugar y la bienvenida de tus compañeros no ha sido acogedora en absoluto.

Te han hecho el período de adaptación tan difícil que hasta has pensado seriamente en renunciar a tu empleo. No obstante, hoy se producirá una situación inesperada dentro de la compañía que requerirá soluciones urgentes. Mediante tu capacidad podrás solucionar el inconveniente y esa será tu oportunidad para demostrarles a todos lo que vales.

En el terreno del amor, esta semana los hombres y mujeres de Leo que tienen una relación hablarán con sus parejas y le pedirán un poco más de espacio porque se sentirán un asfixiados. Por su parte, los astros recomiendan a los hombres y mujeres de Leo que estén solos, que no intenten durante los próximos días conseguir una pareja. Será un momento desastroso para citas y más si se trata de citas a ciegas.

Horóscopo semanal de Virgo

Durante esta semana, la gente de Virgo deberá aprender a confiar en su inteligencia y en sus capacidades En el ámbito laboral, será una muy buena semana para todas las personas de Virgo que estén buscando un empleo. Los astros los favorecerán mucho durante los próximos días, así es que aprovechen todas las oportunidades que encuentren para hacer entrevistas o dejar su currículum

En el ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Virgo tendrán una buena semana. El exceso de buen humor puede jugarte en contra. Cuidado porque en medio de la euforia puedes prometer a tu pareja cosas que luego te costará mucho cumplir.

Por su parte, las personas de Virgo que estén solas comenzarán a sentir que algo les falta a sus vidas. Te has esforzado mucho por tu carrera y para alcanzar tus metas has realizado grandes sacrificios. Entre ellos, el más importante ha sido el que se refiere a tu vida amorosa.

Como tu interés estaba puesto en tu ámbito profesional, relegaste completamente tu ámbito sentimental. Hace mucho tiempo que no tienes una pareja estable pero durante los próximos días empezarás a desear tener a una persona a tu lado con la que puedas compartir todos los logros que has conseguido. Lo importante es que te des cuenta de lo errado de tu actitud y que estés dispuesto a construir una pareja, el resto déjalo en manos de Cupido.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana los astros favorecerán especialmente todos los asuntos relacionados con la esfera laboral y profesional de la gente de Libra. Durante esta semana te harán ofrecimientos importantísimos. Ese cargo que tanto anhelabas y por el que habías trabajado sin descanso durante tanto tiempo, finalmente te será ofrecido. Tu felicidad será completa pero lamentablemente se verá empañada por algunas decepciones.

Sentías por algunos compañeros de trabajo un aprecio sincero y creías que dicho aprecio era correspondido. No obstante, los próximos días comprobarás que esto no era así. Ellos en vez de festejar contigo tus triunfos, intentarán mediante comentarios solapados crearte temores inexistentes. Tienes en tu vida personas que realmente te aman, comparte junto a ellas este día mágico.

En el ámbito sentimental, los hombres y mujeres de Libra estarán muy concentrados en sus elucubraciones referidas al ámbito sentimental. Hay una persona con la que recientemente has empezado a salir. Al principio, la relación era casual y se basaba principalmente en fogosos encuentros sexuales. No obstante, desde hace unos días te has dado cuenta que has comenzado a desarrollar sentimientos hacia esa persona.

Lo que te angustia es no saber si serás correspondido o si tu pareja querrá que las cosas continúen como hasta ahora. Será una semana excelente para tener una sincera conversación con la persona que amas que te permita saber si tiene sentido que tengas esperanzas o si por el contrario, te conviene seguir tu camino y buscar a alguien más.

Horóscopo semanal de Escorpio

Será una semana en donde la gente de Escorpio deberá tener especial cuidado con su salud. Tu salud no estará muy bien durante los próximos días, los hombres y mujeres de este signo deberán tener mucho cuidado con los órganos reproductivos porque esa zona estará muy vulnerable durante esta jornada. Será una muy buena semana para realizarte esos exámenes que te habían recetado desde hace un tiempo pero que por pereza venías postergando. Esta semana estará muy convulsionada para todos los hombres y mujeres de Escorpio.

Ocurrirán peleas en todas las áreas pero especialmente en la laboral y en la sentimental. Tienes un gran defecto, el cual consiste en querer tener siempre la razón y es precisamente ese defecto el que originará todas las situaciones de discordia que se producirán en tu vida durante esta jornada. Los astros te aconsejan que aprendas a escuchar y a valorar la opinión y los sentimientos de la gente con la que te relacionas.

En el plano sentimental, los hombres y mujeres de Escorpio que estén en pareja tendrán una excelente semana. Por su parte, la gente de este signo que no tenga pareja, no experimentará modificaciones en su vida sentimental durante esta semana.

Si estás solo probablemente continúes así por un tiempo más. Sin embargo, la soledad no constituye una gran preocupación para ti porque estás muy involucrado con tu profesión. Ten cuidado porque existe el riesgo de que dejes ir a un hombre o a una mujer que podría convertirse en el amor de tu vida.

Horóscopo semanal de Sagitario

La gente de Sagitario se sentirá un poco sola esta semana. Por diversos motivos, tus amigos más íntimos han tenido que irse a vivir a otra ciudad. Aprovecha los próximos días para socializar y formar un nuevo círculo de amigos. En el ámbito laboral, será una muy buena semana.

Durante los próximos días, los hombres y mujeres de Sagitario lograrán recuperar el entusiasmo por su trabajo. Desde hace un tiempo que tu empleo no te provocaba ninguna satisfacción, te sentías completamente desmotivado y eso te entristecía profundamente porque siempre te había gustado dar lo mejor de ti en tu ámbito laboral. Sin embargo, durante esta semana se producirán cambios importantes en tu lugar de trabajo.

Como consecuencia de estos cambios te trasladarán a un nuevo sector y te asignarán la realización de una tarea completamente distinta a la que estabas realizando. Esto será como un milagro para ti porque recuperarás la alegría y el entusiasmo por tu trabajo.

En el ámbito económico, será una pésima semana para las personas de este signo. Durante los próximos días la gente de Sagitario perderá súbitamente grandes sumas de dinero.

Esto se debe a que se producirán accidentes en tus emprendimientos comerciales por los cuales te verás obligado a responder económicamente.

En el ámbito financiero y de los negocios. Los astros te aconsejas que evites realizar inversiones en el transcurso de los próximos días. No te dejes seducir, por más tentador que parezca el negocio, esta semana será fatal y todo lo que intentes en este ámbito será un fracaso.

Horóscopo semanal de Capricornio

El cuerpo le hará reclamos a la gente de Capricornio durante esta semana. Has vivido durante las últimas semanas momentos de mucho estrés y tensión pero no has hecho ningún tipo de ejercicio que te permitiera canalizar esos nervios de forma saludable. Durante los próximos días los dolores en tu cuerpo te harán recapacitar sobre la necesidad de prestarle más atención a tu salud. Será una excelente jornada para todo lo relacionado con el tema laboral.

A partir del lunes comenzará un período en donde la concentración y claridad mental se potenciarán, permitiéndote aprender con mucha facilidad y alcanzar mayores logros a nivel profesional.

Por su parte, las personas de este signo que estén sin trabajo, finalmente recibirás la llamada que tanto esperabas.

En el aspecto económico y financiero, las cosas también mejorarán durante los próximos días. Te concederán una prórroga para aquella deuda que tanto te preocupaba y recibirás un dinero que una fuente completamente inesperada que te permitirá estabilizar tu presupuesto. Al mejorar tu estado anímico sentirás la fuerza necesaria para buscar soluciones y éstas aparecerán.

En el ámbito sentimental, el hombre de Capricornio recibirá esta semana recriminaciones injustas por parte de la mujer que ama, las cuales lo herirán profundamente. Por su parte, la mujer de Capricornio tampoco tendrá una buena semana en el terreno amoroso. Estarás muy irritable e intolerante y esto originará discusiones con tu pareja.

Horóscopo semanal de Acuario

En el ámbito laboral, será una semana de mucho trabajo y muchas exigencias, lamentablemente tu estado emocional no será el más adecuado, intenta controlar tu temperamento y no contestar agresivamente a la gente que trabaja contigo. Esta semana, todas las personas de Acuario tendrán un mucha suerte en todo lo referidos a temas económicos.

El dinero llegará a ti de las formas más inesperadas, a través de regalos de familiares o por el pago de haberes atrasados. Sin embargo, los astros indican que es un excelente momento para ahorrar todos los ingresos que lleguen a ti durante los próximos días, pero es desaconsejable que lo inviertas o lo gastes.

En el ámbito financiero y de negocios, a partir del lunes comenzará para Acuario un período de mucha prosperidad económica y abundancia. Se te presentarán muy buenas oportunidades para invertir el dinero que has ahorrado durante tanto tiempo, y dicha inversión te dará en un futuro cercano excelentes dividendos.

En el terreno sentimental Acuario tendrá una semana complicada. Tienes una relación estable desde hace mucho tiempo y te sientes muy bien con tu pareja.

Sin embargo, durante los próximos días conocerás a alguien que te hará sentir sensaciones intensas que nunca antes habías experimentado. Esta persona será como una especie de huracán que arrasará toda la estabilidad emocional que creían poseer y hasta les hará preguntarse de si en verdad aman a sus parejas. No te precipites, el tiempo te irá aclarando todas tus dudas.

Horóscopo semanal de Piscis

Será una semana intensa a nivel familiar para la gente de Piscis, debido a que recibirás la noticia de la grave enfermedad de un pariente muy cercano. En el ámbito económico, surgirán esta semana gastos inesperados que no podrás dejar de pagar. Sin embargo, estarán compensados debido a que recibirás un obsequio inesperado de un pariente cercano. En el ámbito laboral, durante los próximos días se sentirán abrumados por el exceso de trabajo.

En el terreno sentimental, los hombres de Piscis estarán con muchas dudas esta semana. Sin embargo, durante los próximos días los astros potenciarán tu intuición y podrás utilizarla para encontrar solución a tus problemas. Estás atravesando una crisis con tu pareja que está durando demasiado. Has reflexionado mucho acerca de lo que debes hacer pero la razón no te ha dado ninguna respuesta.

Aprovecha los próximos días para dejarte llevar por tu intuición, ella te señalará cuál es la decisión más acertada. La mujer de Piscis vivirá una excelente semana junto al hombre que ama. Las cosas con tu pareja estarán muy bien, la crisis económica que han tenido que atravesar los ha unido mucho más y ahora la relación está consolidada.

Por su parte, los nacidos bajo este signo que estén solos pero enamorados, también pueden aprovechar esa voz interior porque hoy hablará más fuerte que nunca. Ella te dirá si es o no el momento adecuado para confesar tus sentimientos a la persona que amas.