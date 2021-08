Horóscopo de Aries para hoy lunes 23 de agosto de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Tendrás motivos para recuperar el ánimo y salir de ese estado de tristeza. Hoy llegan buenas noticias a nivel laboral. Se tratará de una oferta que será muy favorable para ti, debes aceptarla.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

22 de agosto de 2021

Date un tiempo y comunícate con esa persona que sabes tiene los conocimientos y experiencia necesaria para ayudarte a resolver ese problema laboral. Su apoyo será indispensable.

21 de agosto de 2021

Esa persona ha tenido actos que no han sido de tu agrado, pero quedarte en silencio para evitar desacuerdos no será lo más favorable. Expresa lo que te incomoda, podrá comprenderte y cambiar.

20 de agosto de 2021

Retomas la idea de realizar un viaje o vincularte en ese proyecto relacionado con el extranjero, esta vez todas las condiciones estarán a tu favor para que se concrete y de manera exitosa.

19 de agosto de 2021

Esa persona con la que deseas disculparte aún se siente afectada por las cosas que se dijeron. Espera, aún no es el momento de propiciar una reconciliación. Con paciencia todo se resolverá

18 de agosto de 2021

Es posible que surjan algunos obstáculos para desarrollar ese proyecto que te interesa. Has sido algo impulsivo y no habías considerado el hecho de enfrentar imprevistos; actúa con prudencia.

17 de agosto de 2021

No permitas que el temor a equivocarte te haga dejar en el aire esos proyectos que deseas concretar. Es un tiempo para arriesgarte y tomar iniciativas, lograrás mucho más de lo que imaginas.

16 de agosto de 2021

Sé cuidadoso de tus actos y no te adelantes a los hechos. Has cortado con alguien que puede volverse en tu contra si te muestras agresivo. Se prudente y muy estratégico, solo así triunfarás.

15 de agosto de 2021

Sabes que pelear con ese familiar generaría una serie de malos entendidos que afecten la armonía con todo tu entorno. Anticiparas las consecuencias haciendo las paces y propiciando la conciliación.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.