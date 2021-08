Horóscopo de Tauro para hoy viernes 20 de agosto de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Imponer tus condiciones no te ayudaría a cerrar ese acuerdo que necesitas establecer para concretar tus planes. Estás a tiempo de cambiarlo todo siendo más flexible, de ti depende negociar.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

19 de agosto de 2021

En medio de la angustia que estás viviendo aparecerá alguien que te aprecia mucho para brindarte la ayuda que necesitabas. En poco tiempo saldrás de ese problema y volverá la tranquilidad.

18 de agosto de 2021

Una persona de autoridad y poder te asesorará para que puedas conseguir ese objetivo que tienes en mente. Hoy visionarás tus planes con más claridad, esto te permitirá alcanzar el éxito.

17 de agosto de 2021

Has querido resolver ese problema sin ningún apoyo, pero las cosas se han complicado y ahora requieres de gente con experiencia para superar esta situación. Busca ayuda, la encontrarás.

16 de agosto de 2021

Evaluarás las cosas de manera práctica y verás lo poco conveniente que resulta pelearte con esa persona con la que trabajas. Hoy cambiarás de actitud y te mostrarás más comunicativo y conciliador.

15 de agosto de 2021

Ahora que tienes un tiempo libre, aprovecharás el día para programar un encuentro con amistades y seres queridos. Todos a tu alrededor pasarán un excelente momento, tú también te divertirás.

14 de agosto de 2021

Surgirá un encuentro inesperado con una amistad o familiar. Es posible que el diálogo se prolongue más de la cuenta y retrases asuntos que habías planificado. Organízate y respeta tus horarios.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.