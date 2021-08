Horóscopo de Escorpio para hoy viernes 20 de agosto de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Te perturba la idea de ser engañado por esa persona que ha prometido ayudarte. No obstante, tu pensamiento cambiará gracias a su profesionalismo y a las buenas acciones que demostrará.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

19 de agosto de 2021

Ese deseo por abandonar actividades que ya no te llenan para encontrar un nuevo sendero profesional te impulsaría a vincularte en asuntos que desconoces. No te apresures y elige bien.

18 de agosto de 2021

No vuelvas a caer en las redes de esa persona. Te ha costado mucho salir de esa situación sentimental y ceder a su insistencia solo te llevaría de retorno a la inestabilidad emocional.

17 de agosto de 2021

Es posible que descubras malas intenciones en una persona que aparentaba ser de confianza. En adelante, serás más cuidadoso de las cosas que comentas. Tu prudencia es importante.

16 de agosto de 2021

Aunque esa persona ha usado argumentos válidos e inteligentes para sostener su propuesta, aún tienes dudas de su estrategia y decidirás evaluar la situación antes de pasar a ejecución.

15 de agosto de 2021

Te está costando aceptar el final de esa situación que pensaste sería más duradera. No obstante, en poco tiempo llegará en reemplazo una oportunidad más positiva para tu vida sentimental.

14 de agosto de 2021

Tendrás en mente realizar adquisiciones que no son del todo indispensables, en un momento donde necesitas ahorrar para salir de algunas deudas. Cuida tus ingresos, no despilfarres.

