Horóscopo de Acuario para hoy viernes 20 de agosto de 2021

Horóscopo de Acuario hoy

Esa persona que ha prometido ayudarte no cumpliría con los plazos de tiempo que tienes establecidos. Tendrás que tomar otros caminos sin pensarlo mucho, es el momento de actuar.

Fechas:

21 de enero - 18 de febrero

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Últimas predicciones para Acuario

19 de agosto de 2021

Ahora que esa persona que se distanció se acerca para pedirte disculpas, es posible que seas cortante y no cedas a la reconciliación. Piensa bien en tu proceder, luego podrías arrepentirte.

18 de agosto de 2021

Tienes muchas actividades pendientes, pero es posible que no estés atendiendo lo realmente importante. La disciplina será clave para que puedas salir del estancamiento económico.

17 de agosto de 2021

No estás atendiendo algunos problemas que se han presentado por dedicarte a actividades que te resultan más entretenidas. No dejes pasar el tiempo y organízate, conviene resolver.

16 de agosto de 2021

Luego de un período de espera, por fin tendrás la oportunidad de concretar esa idea de negocio que tanto habías ideado. Te será fácil impulsarlo todo por el camino correcto, tendrás éxito.

15 de agosto de 2021

Has quedado en resolver pendientes que hoy pretenderás ignorar para dedicarte a otros asuntos. No juegues con tu palabra, hay quienes esperan tu apoyo y no conviene defraudarlos.

14 de agosto de 2021

Es posible que recibas mensajes de esa persona que no deseas tener cerca. Tú has decidido dejar atrás aquello que no te hace feliz y necesitas mantener esa actitud. No conviene retomar.

