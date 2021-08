Horóscopo de Cáncer para hoy lunes 16 de agosto de 2021

Horóscopo de Cáncer hoy

Tendrás ideas inteligentes que llevadas a la práctica te permitirán resolver ese problema que había retrasado tus objetivos. Serás observado por personas influyentes que avalaran tus estrategias.

Fechas:

21 de junio - 22 de julio

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Últimas predicciones para Cáncer

15 de agosto de 2021

El trabajo y otras responsabilidades te habían alejado de las personas que amas. Hoy dejarás a un lado tu agenda para visitar a tus seres queridos. Compartirás con ellos un grato momento.

14 de agosto de 2021

Has estado muy desgastado resolviendo asuntos laborales. Hoy tendrás deseos de descansar o distraerte, pero es posible que no sea lo conveniente debido a la presión. Sigue esforzándote.

13 de agosto de 2021

Tienes que sujetarte a las condiciones de ese compañero si deseas que te brinde su apoyo en esa actividad laboral que tienes en manos. Cuidado con tus gatos, no te conviene excederte.

12 de agosto de 2021

No serías muy tolerante a las críticas, esto podría motivar desavenencias con tu entorno y no debes de permitirlo. En lo sentimental, no dejes que el temor al engaño te haga en extremo desconfiado.

11 de agosto de 2021

La vida sentimental vuelve a ser importante en este tiempo. Tus sentimientos gobernarán por encima de lo racional, lo que te impulsaría a acercarte a esa persona para reconquistarla.

10 de agosto de 2021

Habría cierta desaprobación del entorno laboral respecto a tus decisiones o iniciativas. Esto sería consecuencia de desacuerdos anteriores que no supiste limar. Ahora es el momento de conciliar.

