Horóscopo de Acuario para hoy sábado 14 de agosto de 2021

Horóscopo de Acuario hoy

Es posible que recibas mensajes de esa persona que no deseas tener cerca. Tú has decidido dejar atrás aquello que no te hace feliz y necesitas mantener esa actitud. No conviene retomar.

Fechas:

21 de enero - 18 de febrero

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Últimas predicciones para Acuario

13 de agosto de 2021

Tendrás que cumplir con una serie de reglas y condicionamientos para que puedas iniciar el proyecto que te interesa. No debes perder tiempo y comienza con todo el proceso burocrático.

12 de agosto de 2021

Ese préstamo que piensas solicitar podría atarte a un compromiso económico que traería muchas limitaciones. Descártalo y busca otra manera de resolver tus problemas, será lo mejor.

11 de agosto de 2021

Luego de esa pelea, las aguas se han calmado y podrás dialogar con esa persona que amas para aclarar los malos entendidos. Pondrán condiciones que evitarán escenas similares en el futuro.

10 de agosto de 2021

Estás muy concentrado en una actividad puntual y sin pensarlo, estarías descuidando otros asuntos que también requieren de tu atención. Es el momento de organizarte y evitar el desorden.

9 de agosto de 2021

Luego de un período de pérdidas y decepciones, empiezan a llegar alternativas para tu crecimiento laboral y económico. Mantente atento, no te conviene distraerte y lograrás crecer profesionalmente.

8 de agosto de 2021

Una persona que tiene un gran poder de convencimiento intentará persuadirte para que le brindes un apoyo de tipo económico. No te comprometas hasta no estar seguro de la devolución.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.