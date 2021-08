Horóscopo de Piscis para hoy jueves 12 de agosto de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Te animarás a cerrar una sociedad que, posiblemente, vincule la firma de documentos y el establecimiento de condiciones muy puntuales. Antes de cerrar el pacto, detente y analiza un poco más.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

11 de agosto de 2021

En una conversación con esa persona que has conocido comprobarás que no es tan compatible contigo y desistirás en la idea de conquistarla. Esperarás la llegada de una nueva oportunidad.

10 de agosto de 2021

La forma rigurosa y poco diplomática con la que te trate un superior, podría lastimar tus emociones. Separa lo personal de lo laboral y podrás manejarte con más soltura frente a la presión.

9 de agosto de 2021

Ahora crees más en tus talentos y capacidad, lo que te permitirá asumir nuevos retos profesionales. En el amor, no le tengas temor a esa nueva experiencia y deja que esa persona se acerque.

8 de agosto de 2021

Esa amistad de la que te sientes decepcionado no ha cometido un grave error. Es posible que tú estés mirando las situación desde un ángulo diferente y eso te haga pensar que estás en lo cierto.

7 de agosto de 2021

