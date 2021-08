Horóscopo de Aries para hoy jueves 12 de agosto de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Conversarás con la persona correcta, en poco tiempo lograrás resolver ese problema que tantas molestias te ha generado. En el amor, no inventes excusas y acepta la invitación de tu pareja.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

11 de agosto de 2021

Te esta costando aceptar que un compañero tiene más conocimientos en ese tema que pensabas dominar en su totalidad. Debes controlar ese espíritu competitivo y actúa con más humildad.

10 de agosto de 2021

Aún dependes de la decisión de una persona con la que tienes que negociar un tema económico. No te muestres tan impaciente o intolerante si te importa llegar a un acuerdo favorable.

9 de agosto de 2021

Gracias al apoyo que recibirás del entorno, podrás manejar con éxito ese problema que se ha presentado. En el amor, cortar radicalmente con tu pareja no será la solución, necesitas dialogar.

8 de agosto de 2021

Controlarás tu carácter, pero no dejarás de ser firme frente a esa persona que sientes no ha cumplido con su palabra. Exhortarla la hará recapacitar y finalmente, llegarán a un acuerdo positivo.

7 de agosto de 2021

