Horóscopo de Tauro para hoy miércoles 11 de agosto de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Llegas a un acuerdo favorable que te permitirá materializar ese proyecto que tienes en mente. Será un día productivo y de excelentes gestiones. Recibes un mensaje de esa persona especial.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

10 de agosto de 2021

No te confíes tanto del conocimiento que tienes de esa actividad. La ligereza o la falta de supervisión podría conducirte a errores que compliquen tu jornada. Sé prudente en cada proceso.

9 de agosto de 2021

Te has empeñado en resolver ese problema que ha resultado difícil para tu entorno y gracias a tu constancia lograrás hallar las respuestas que necesitas. En poco tiempo todo se solucionará.

8 de agosto de 2021

Haberte sentido lastimado te hace actuar de una manera cortante e indiferente. Esto motivaría distanciamientos con esa persona que, en el fondo, deseas recuperar. Escúchala y perdónala.

7 de agosto de 2021

6 de agosto de 2021

Te harían una propuesta laboral inesperada. Aceptarla sin evaluar los detalles implicaría asumir responsabilidades que sobrepasen tu capacidad. Espera y no tomes decisiones precipitadas.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.