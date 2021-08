Horóscopo de Escorpio para hoy miércoles 11 de agosto de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Una persona exigente y rigurosa en la labor se mostraría poco tolerante contigo al notar cierta inconstancia de tu parte. No dejes de esforzarte, de ti depende mantener tu buena imagen.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

10 de agosto de 2021

La inestabilidad económica había paralizado varios de los proyectos que tenías planificados, pero hoy todo empieza a cambiar. Recibes una oferta laboral que te brindará seguridad.

9 de agosto de 2021

Te sientes en la capacidad de manejar esa labor que te ha encomendado. Hoy brillarás con tus ideas y por la rapidez de tus ejecuciones. En el amor, evita obsesionarte, controla tus impulsos.

8 de agosto de 2021

Estarías a la espera de la comunicación de una persona que, posiblemente, no te responda con prontitud. No permitas que esto cambie tu estado emocional. Esa respuesta llegará.

7 de agosto de 2021

6 de agosto de 2021

Tu imaginación está envolviéndote en una serie de temores que te están paralizando. Depura tus pensamientos y asume ese nuevo reto profesional, será más exitoso de lo que piensas.

