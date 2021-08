Horóscopo de Tauro para hoy viernes 6 de agosto de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Te harían una propuesta laboral inesperada. Aceptarla sin evaluar los detalles implicaría asumir responsabilidades que sobrepasen tu capacidad. Espera y no tomes decisiones precipitadas.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

5 de agosto de 2021

Tendrás ciertos problemas para cobrar la compensación económica por esa labor que tanto trabajo te costó realizar, paciencia. En el amor, alguien que se distanció buscará reconquistarte.

4 de agosto de 2021

Es posible que estés pendiente de una actividad e ignorando otras que requieren también de tu atención. Organízate para que puedas estar atento a todo aquello que te rodee laboralmente.

3 de agosto de 2021

Has asumido un compromiso laboral con alguien que te presionaría mucho, no lo permitas y establece límites. Luego de peleas y malos entendidos, te reconciliarás con la persona que amas.

2 de agosto de 2021

Te arriesgas a competir por ese ascenso o puesto laboral y saldrás ganador, será un día de éxito. En lo sentimental, la comunicación de esa persona despertará pasiones que pensabas dormidas.

1 de agosto de 2021

La excesiva carga laboral que has tenido en la semana te obligaría a cancelar actividades familiares para descansar y recuperar energías. El tiempo te servirá para reflexionar en asuntos de amor.

31 de julio de 2021

Cada vez cuentas con los recursos necesarios para vincularte en ese proyecto que llama tu atención. Tienes el horizonte claro y el camino será hacia el éxito, no lo dudes y sigue adelante.

