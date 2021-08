Horóscopo de Sagitario para hoy viernes 6 de agosto de 2021

Horóscopo de Sagitario hoy

Luego de esa pérdida económica producto de algún engaño, te has vuelto más desconfiado y cauteloso. No obstante, no debes cerrarle las puertas a las propuestas que escuches.

Fechas:

23 de noviembre - 21 de diciembre

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Últimas predicciones para Sagitario

5 de agosto de 2021

Es posible que estés sujeto a las decisiones de una persona respecto a la distribución de un dinero. No estarías de acuerdo con lo que disponga, evita peleas y trata llegar a un acuerdo.

4 de agosto de 2021

Confiarás una labor importante en alguien que ha demostrado capacidad y responsabilidad, te será de gran ayuda. En lo sentimental, no digas cosas de las que puedas arrepentirte.

3 de agosto de 2021

Tendrás que gestionar asuntos laborales con un compañero con el que tuviste malos entendidos. Aprovecha el momento y trata de limar asperezas, valdrá la pena recuperar esa amistad.

2 de agosto de 2021

Tendrás que resolver un tema documentario para realizar el cobro de ese dinero pendiente, esfuérzate. En el amor, esa persona aún no entiende tus razones, aléjate y podrá reflexionar.

1 de agosto de 2021

Si pretendes recuperar el amor de tu pareja, la imposición no será el camino correcto, menos cuando sabes que ese ha sido el motivo de la separación. Contrólate, aún no todo está perdido.

31 de julio de 2021

El tiempo sigue pasando y no tomas iniciativas para recuperar la comunicación con esa persona que te interesa. Si mantienes esta actitud podrías perder la oportunidad de reconciliarte.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.