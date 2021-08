Horóscopo de Escorpio para hoy viernes 6 de agosto de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Tu imaginación está envolviéndote en una serie de temores que te están paralizando. Depura tus pensamientos y asume ese nuevo reto profesional, será más exitoso de lo que piensas.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

5 de agosto de 2021

Una persona que consideras tiene un cargo inferior a ti profesionalmente podría quejarse por olvidos o descuidos en tu labor. Actúa con humildad y escúchala, no te conviene discrepar.

4 de agosto de 2021

Tendrás que paralizar alguna actividad para resolver un tema documentario que exigirá de tu atención. En el amor, no te acerques a esa persona aún, no está prepara para una reconciliación.

3 de agosto de 2021

Fortalecerás lazos de amistad con alguien que en el tiempo te ayudará a desarrollar un importante proyecto. Por la noche, asistirás a una reunión con algunas amistades, la pasarás muy bien.

2 de agosto de 2021

Ese dinero que pretendes invertir se multiplicará gracias a la excelente gestión económica que realizarás. En el amor, esa persona que se mostraba distante cambia de actitud y se disculpará.

1 de agosto de 2021

Recibirás una llamada de atención y una advertencia en plazos para entregar una labor que habías olvidado realizar, eso te haría cancelar algunos planes que tenías con tus amistades, paciencia.

31 de julio de 2021

Una amistad te advertirá de los riesgos que implica retomar contacto con esa persona que te hizo daño. Lucha con tus sentimientos y no te dejes arrastras por ellos, aprende a dominarte.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.