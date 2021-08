Horóscopo de Virgo para hoy miércoles 4 de agosto de 2021

Horóscopo de Virgo hoy

Tu sentido práctico y experiencia te permitirán lograr éxito en tus gestiones, hoy brillarás y acercarás a personas interesadas en asociarse contigo. En el amor, no te muestres tan frío o distante.

Fechas:

23 de agosto - 2 de septiembre

Signo de Tierra: Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Su cualidad es Mutable: El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Su polaridad es femenina: Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacia adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Últimas predicciones para Virgo

3 de agosto de 2021

Has asumido un compromiso laboral con alguien que te presionaría mucho, no lo permitas y establece límites. Luego de peleas y malos entendidos, te reconciliarás con la persona que amas.

2 de agosto de 2021

Una persona ingeniosa y convincente te hablará de un proyecto que sonará interesante, pero no será favorable pues encierra aspectos negativos para tu economía. No te involucres, aléjate.

1 de agosto de 2021

Has aceptado que el camino que has pretendido tomar no era el correcto para el desarrollo de tus planes. Hoy contemplarás nuevos horizontes y hacia ellos te dirigirás, tendrás éxito.

31 de julio de 2021

Las críticas que recibirás de parte de ese familiar solo tienen la intención de exhortarte para que reflexiones en errores que cometiste inconscientemente. Sus palabras te harían tomar consciencia.

30 de julio de 2021

Esa persona que se distanció sin aclarar los motivos volverá a acercarse sin un propósito claro, lo que sería perjudicial si vuelves a ilusionarte o brindarle tu confianza. Mantén tu distancia.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.