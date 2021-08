Horóscopo de Aries para hoy miércoles 4 de agosto de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Que el temor a la crítica no te paralice. Las soluciones que tienes en mente para salir de ese problema laboral serán eficaces. Limitarte por inseguridad no te llevará a nada, confía en tus talentos.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

3 de agosto de 2021

No te sometas a la presión del entorno y organízate bien, dependerá de ti el resolver todos los pendientes que tienes. En el amor, deja que culparte y aclara directamente ese mal entendido.

2 de agosto de 2021

Luego de un período de incertidumbre, tendrás en tus manos la posibilidad de iniciar un proyecto que será exitoso. En el amor, no dejes de insistir, esa persona cambiará de parecer y se acercará.

1 de agosto de 2021

Una persona que te aprecia intentará mediar para que tú y ese familiar con el que habías discutido puedan dialogar y disculparse mutuos errores. El orgullo no te conducirá a nada, actúa con humildad.

31 de julio de 2021

Un motivo para celebrar agrupará algunas amistades y pasarás un excelente momento. No obstante, no sacas de tu mente a esa persona que aún amas y la buscarás, habrá mutua receptividad.

30 de julio de 2021

Recibes la comunicación de una persona que hace mucho no ves. Retomarán aquellos planes que habían elaborado y esta vez bajo un compromiso verdadero. Anímate, será beneficioso.

