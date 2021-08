Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor y otros.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Agosto será de abundancia para ti, cerrarás contratos y proyectos laborales. Eres el más inquieto y líder del zodiaco y no te gusta estar en una sola posición, por eso eres exigente con tu vida personal. En el amor no te compliques la vida, estará a tu lado la persona ideal y quien no es para ti se irá solo, tu compatibilidad será con Acuario y Géminis.

Tus mejores días serán 03, 06, 09, 11, 13, 19, 21, 27, 29 y 31. Las energías positivas se juntarán estos días y te ayudarán a resolver cambios de trabajo, trámites migratorios o cambios de casa.

Eres el líder en todos los sentidos, pero trata de no cargar energías negativas. Este mes tendrás muchas fiestas y eventos sociales. Tu número de la suerte será el 21, tus colores el amarillo y naranja, y tu lema “Volver a creer”.

Horóscopo semanal de Tauro

Este mes renovarás tu actitud para madurar y crecer. A tu signo lo domina ser decido y siempre buscas la seguridad. Sales de viaje con tu pareja y piensas en irte a vivir a otra parte. Tus mejores días del mes serán 02, 04, 09, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 27, 29 y 31, en los cuales podrás hacer cualquier cambio de trabajo o iniciar un negocio en el que te irá de lo mejor.

Piensas regresar con tu expareja para estar en paz con tus sentimientos, habla para resolver tus problemas. Los solteros conocerán a personas muy afines del signo de Escorpión o Capricornio.

Decides volver a estudiar o tomas un curso. Ten cuidado con los robos o pérdidas. Tu número de la suerte de este mes será el 11, tus colores el rojo intenso y blanco, y tu lema “Siempre tener paciencia”.

Horóscopo semanal de Géminis

Este mes de agosto superas todos los problemas de sentimientos guardados y de rencores amorosos, recuerda que todo pasa y el tiempo siempre te ayuda a salir adelante, y más porque tu signo es de carácter doble y complejo, eso te lleva a pensar lo que no es.

Tus mejores días del mes son 01, 03, 06, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29 y 30, en ellos tendrás la oportunidad de crecer en lo económico y consigues un trabajo mejor pagado o te otorgan un crédito para carro o casa.

Conocerás a personas muy afines a tu carácter y hablarás de formalizar de inmediato, los signos más compatibles contigo son Piscis y Aries. Si eres mujer te recomiendo que te realices una revisión hormonal. Tu número de la suerte será el 13, tus colores el gris o negro, y tu lema “La felicidad es tuya, tómala”.

Horóscopo semanal de Cáncer

Tendrás muchos cambios laborales y personales este agosto. Tu signo es el que más brilla del zodiaco y disfrutas la fama y el reconocimiento de los demás, por eso trata de trabajar en lo que más te gusta como ser organizador de eventos, periodista, modelo o administrador.

Deja de pensar en lo que no fue, el pasado ya quedó atrás y debes avanzar. Tus mejores días serán 04, 08, 11, 15, 17, 21, 22, 28 y 31, lograrás cualquier cosa porque las energías estarán de tu lado, sólo te pido que no te sometas a ninguna cirugía médica o estética.

En el amor tendrás uno de tus mejores meses, estarás muy enamorado y tendrás estabilidad emocional con tu pareja. A los solteros les llega un amor nuevo del signo de Acuario o Tauro. Tu número para todo el mes será 06, tu color el verde y tu lema “Nunca se deja lo que te deja”.

Horóscopo semanal de Leo

Agosto será tu mejor mes, porque tu energía se renueva por ser tu cumpleaños. Eres el signo del poder y fuerza interior, por eso debes pensar en progresar, pero también eres el signo más vanidoso y soberbio de todos y a veces necesitas no estimular tanto esas características y siempre sacar lo mejor de ti. Sales de viaje este mes con tus amigos y familiares.

Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 17, 21, 23, 28 y 30, en los cuales las energías positivas se juntarán para que puedas progresar en asuntos económicos, así que trata de cambiarte a un trabajo mejor.

Te enamoras otra vez y serás correspondido, tu compatibilidad será con Aries o Géminis. Tu número de la suerte será el 07, tu color el rojo intenso, y tu lema “Nunca rendirse y ver siempre hacia adelante”.

Horóscopo semanal de Virgo

Este mes será de grandes retos para tu signo, que se caracteriza por ser el más ingenioso en cuestiones de negocios, de administración o relaciones públicas, así que trata en emplearte en esto.

Tus mejores días serán 03, 06, 09, 13, 17, 19, 23, 26 y 31, en estos días realiza lo necesario para estar mejor como solicitar créditos, cambiar de trabajo, mejorar tu casa, someterte a cirugías estéticas o médicas, y verás que la suerte estará de tu lado.

Te invitan a salir de viaje por cuestiones de negocios y trabajo. Recibes un dinero extra en la lotería con el número 09, que será de suerte para ti este mes, así que trata de usarlo más.

Tu color es el naranja. En el amor seguirás con tu pareja actual y muy enamorado, tu lema este mes será “Soy el mejor en todo”.

Horóscopo semanal de Libra

Analizas este mes un cambio total en tu vida amorosa. Tu número de la suerte es el 08 y este mes será de renovación en todos los sentidos, y más en lo personal.

Tu signo es el comunicólogo y sociable del zodiaco, por eso te recomiendo trabajar en periodismo, fotografía, redes sociales, eventos públicos, o en la política, eso se te dará muy fácil. Cuídate de dolor de estómago o úlceras.

Tus mejores días serán 02, 04, 08, 10, 13, 17, 19, 21, 28 y 31, con mucha fuerza espiritual para ti, así que aprovéchalos para cambiar de trabajo, invertir, realizarte una cirugía o hablar con tu pareja sobre su relación; tu compatibilidad será con Géminis y Acuario.

Tu color será el blanco, úsalo en tu ropa o casa. Tu lema es “Ya no caer en lo mismo y ser mejor persona”.

Horóscopo semanal de Escorpión

Tendrás mucha presión en el trabajo este mes. Podrás resolver todas las situaciones financieras y problemas de deudas, pues eres mal administrado, así que corrige eso. Este mes tu número de la suerte será el 03, úsalo en los juegos de azar o lotería.

Tus mejores días serán 03, 06, 09, 14, 19, 21, 23, 27 y 30, en los cuales tendrás intensas energías positivas, así que podrás hacer cualquier mejora que requieras, como un cambio de trabajo, de casa, pedir un aumento de sueldo, solicitar un crédito o hacerte una cirugía. Ten cuidado con dolores de espalda o cuello, es pura tensión nerviosa.

A tu signo le da por engordar rápido, así que sigue con la dieta. No celes a tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza. Tu color es el azul fuerte y tu lema “Siempre llega la felicidad”.

Horóscopo semanal de Sagitario

Agosto es un mes de abundancia para tu signo, eres de fuego y estás en la mejor época para hacer grandes proyectos de trabajo y negocios propios.

La luz solar hace que tu actitud y fuerza espiritual se intensifiquen. Tus días de más suerte son 02, 06, 09, 12, 14, 19, 22, 28 y 31.

Las energías positivas te rodearán y podrás tramitar un crédito, cambiar de trabajo o hacer cualquier operación financiera, así que no dudes en hacerlo. Tomas un curso de natación o deportes acuáticos. Sales de viaje con tu pareja y será inolvidable. Alguien que quieres mucho se va del país.

Estarás de suerte para conocer a alguien del signo de Cáncer o Libra que será muy compatible contigo. Mide tu temperamento y no seas rencoroso. Tu número de la suerte para el mes es 06, tu color el amarillo y tu lema “Mi fe será mi fortaleza”.

Horóscopo semanal de Capricornio

Tomarás en agosto las riendas de tu vida y mejoras en todos los sentidos; tu signo es el más estable y el que da seguridad a los demás, por eso en este mes necesitas tener más estabilidad.

Durante los días 02, 04, 08, 10, 13, 19, 21, 29 y 31 podrás hacer cualquier cambio positivo en tu trabajo, sacar un crédito de casa, tramitar tu pasaporte, presentar un examen o hacerte alguna operación estética, pues estos días estarán cargados de abundancia para ti. Confundes la amistad con el enamoramiento, por eso necesitas poner en claro tu situación sentimental.

Sigue con el ejercicio, que cada vez luces mejor. Tu número de la suerte todo el mes será 02, trata de jugarlo siempre. Tu color es el azul intenso y el lema que debes repetir todos los días es “Siempre ser el mejor en todo”.

Horóscopo semanal de Acuario

Entras a tu mejor mes, porque estás en la etapa de renacimiento total de tu energía, tu signo es el más independiente y fuerte del zodiaco y realizarás cambios positivos. Se irá quien deba y se quedará quien requiera estar a tu lado, así que no te estreses por amores que ya no están en tu vida.

Tus mejores días serán 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 29 y 31, harás cualquier cambio y te saldrá bien, como renovar tu carro, tramitar un crédito, viajar o hacerte alguna cirugía. Con tu pareja estarás con muchos celos o disgustos por malos entendidos, pero mejor platiquen.

Los solteros conocerán a personas afines y establecerán una relación duradera, en especial de los signos Aries y Libra. Tu número de la suerte es el 15, tus colores el rojo y el blanco, y tu lema “Siempre hay una segunda oportunidad en la vida”.

Horóscopo semanal de Piscis

Este agosto tendrás muy buenas noticias sobre trabajos y proyectos que te darán abundancia. Eres el más intuitivo y la mejor persona del zodiaco, por eso la ‘ley del karma’ te regresará algo de lo bueno que has sido.

Este mes será de éxitos para ti. Evita autolimitar tu vida privada y recuerda que el amor es sin condición. Quitarás todo lo negativo de tu vida.

Estarás confundido, no sabrás si buscar a un ex o seguir adelante; tu signo es muy aprensivo y siempre necesita de alguien para sentirse bien, así que háblale, busca la paz y sana tu corazón.

Tomarás unos días de descanso o te vas de viaje. Ten cuidado con los accidentes, no te vayas a caer. Tus mejores días serán 01, 03, 07, 13, 19, 21, 27, 29 y 31, y tu número de la suerte del mes el 07. Tu lema para repetir todos los días “Nunca darte por vencido”.