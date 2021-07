Horóscopo semanal del 26 de julio al 1 de agosto del 2021: pronósticos de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor y otros.

Horóscopo semanal de Aries

Te ayudará esta semana el arcángel Miguel, eso significa que tendrás unos días de fuerza espiritual muy elevada y vencerás cualquier obstáculo, sólo invócalo y él te apoyará para alcanzar el éxito. También te ayudará a cortar brujerías y energías negativas a tu alrededor, sólo trata de pensar en lo positivo.

Ya no esperes más, pon en orden tu papelería personal; recuerda que el tiempo se va y no regresa. Un amor del pasado te busca para volver, date oportunidad de amar de nuevo. Para los Aries que están en pareja, serán días de mucho amor verdadero. Si sientes que no logras tus objetivos, no te estreses, date un tiempo, ya que las energías cósmicas se alinearán a tu favor. Tus números de la suerte serán 09 y 21, y tu día mágico el miércoles.

Horóscopo semanal de Tauro

El arcángel Rafael te ayudará en estos días, te dará fortaleza de espíritu, además de salud, la cual es fundamental. Le debes pedir con toda tu fe lo que necesitas, para que venga a tu vida y te ayude a lograr lo que tanto deseas; verás que se cumplirá casi de inmediato. También este arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores tóxicos.

Debes entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Esta semana será de cambios repentinos en tu trabajo. Encuentras el amor en tu ambiente escolar o laboral. Tus números de la suerte son 08 y 22, y tu día mágico el martes.

Horóscopo semanal de Géminis

Te guiará el arcángel Gabriel para que tu vida se reacomode en estos días y saques todo lo negativo que te rodeaba. Él significa ‘la fuerza de Dios’, por lo que es tu momento para pedir lo que tanto deseas, como un cambio positivo en tu ambiente laboral, un amor verdadero o una protección divina, recuerda que es el mensajero de lo divino así que pide y se te dará.

También el arcángel te elevará el sentido de la intuición y adivinación por sueños, pon atención a lo que sueñes o sientas en estos días. Estarás con muy buena actitud y te llegará un dinero extra con los números 01 y 33, y tu mejor día será el lunes. Evita pelear con tu pareja, si ves que ya no hay remedio, date un tiempo y busca un amor compatible. Ten cuidado con problemas de drogas y alcohol, es tu punto débil.

Horóscopo semanal de Cáncer

Esta semana te acompañará el arcángel Zadquiel y te brindará su protección divina. Este arcángel significa ‘justicia de Dios’, y para tu signo implica que es el momento del perdón y no cargar con energías negativas ajenas, este arcángel te dará la oportunidad de crecimiento personal y laboral, pero debes concentrarte en lo que deseas para tu futuro.

Ya deja a ese mal amor que sólo te quitaba el tiempo y te impedía salir adelante. También es el momento para que progreses en todo lo que necesitas en tu vida, puedes poner un negocio o cambiar de trabajo para estar mejor económicamente. Tendrás juntas de última hora para cambios de puesto. A los que están estudiando les viene una propuesta de una beca. Tus números mágicos son 04 y 55, y tu mejor día el jueves.

Horóscopo semanal de Leo

El arcángel Camael te guiará en los momentos de crisis para que salgas adelante y no quedes atrapado en situaciones negativas, este arcángel significa ‘el que da justicia divina’ y para tu signo implica que es el momento de ser recompensado y lograr esa tranquilidad que tanto deseas para progresar en tu vida laboral y personal.

Él te dice que si necesitas de un apoyo te lo dará sin limitaciones y resolverás situaciones legales o laborales a tu favor. Tus números de la suerte son 06 y 29, y tu mejor día el miércoles. Trata de no dormir de más, recuerda que tu energía necesita del astro rey el sol para que se multiplique.

Horóscopo semanal de Virgo

Te ayudará en estos días el arcángel Anael para que tengas progreso y bienestar a tu alrededor. Este arcángel da la dicha de Dios, y sin duda te llegará con intensidad para tener a esa persona ideal en tu vida; es decir, por fin encuentras el amor verdadero gracias a su ayuda, sólo invócalo y trata de estar en paz en tu corazón para que atraigas lo que deseas.

También te ayuda a dejar atrás la pobreza y deudas, llegó la hora de que progreses en lo económico. Recibirás un dinero extra con los números 00 y 25, y tu mejor día será el miércoles. Te llega una buena noticia desde lejos que te producirá alegría. La salud y el amor verdadero se te darán sin tropiezos.

Horóscopo semanal de Libra

Enfrentarás muchos problemas en tu trabajo y tendrás las energías cruzadas debido a malos comentarios a tu alrededor, así que cálmate y no caigas en las provocaciones de tus compañeros. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que todo sucede por algo, no te deprimas por personas que no te valoran; llegará a tu vida un amor del signo de Aries o Cáncer que será muy compatible contigo.

Piensas mucho en tener un bebé, no lo dudes, que es tiempo de hacer una familia. Tus números de la suerte son 28 y 31. El arcángel Cassiel, que significa ‘conocer a Dios’, te ayudará a comprender las decisiones que tomes en tu vida; invócalo y te apoyará de inmediato.

Horóscopo semanal de Escorpión

Esta semana habrá buenas noticias alrededor de tu signo, estás en una gran época, así que no dudes en cambiarte de trabajo a uno mejor o poner un negocio para que tengas mayor solvencia económica. Te proponen un viaje por un proyecto de trabajo que te permitirá hacer cambios en tu vida. Cuídate de problemas de depresión y angustia, tu signo es de agua y eso lo vuelve sensible, así que trata de tomar un curso de meditación y salirte a caminar.

Tienes un golpe de suerte con los números 33 y 40, y usa el color verde para atraer la abundancia. El arcángel Uriel, que significa ‘el fuego de Dios’, te iluminará espiritualmente y lo puedes invocar cada vez que tengas un problema; él vendrá en tu ayuda. Te recomiendo traer algo dorado o de oro en tu cuerpo y la imagen del arcángel en tu cartera como protección.

Horóscopo semanal de Sagitario

Enfócate esta semana en tus relaciones públicas para avanzar profesionalmente. Te dan un bono o te pagan unas comisiones. Conoces a un amor del signo de Leo o Aries que será muy compatible contigo.

Los que están casados enfrentarán problemas por celos o desconfianzas, tengan paciencia. Tus números de la suerte son 07 y 13, y tu color, el naranja. Tu arcángel Chamuel, que significa ‘el que ve a Dios’, guiará tu vida para que reine la felicidad a tu alrededor; invócalo prendiendo una vela rosa y realiza tu petición, también carga un dije de una cruz de plata cerca de tu corazón como protección.

Horóscopo semanal de Capricornio

Tendrás mucho trabajo y juntas con tus jefes de última hora esta semana. Gozarás de mucha felicidad porque el amor que tanto esperabas estará a tu lado. Cuídate de problemas de infecciones, ve con tu médico. Te llega un dinero extra en la lotería con los números 21 y 30, y usa los colores azul y naranja.

Estás en tu tiempo de crecer y salir adelante, pero ve con cautela para que no caigas en fraudes. A los que están solteros les llegará un amor del signo de Aries o Virgo. Tu arcángel Jofiel, que significa ‘belleza de Dios’ y es el encargado de la sabiduría y rectitud del ser humano, protegerá tu camino y te ayudará a solucionar todos los problemas que tengas en tu vida, sólo invócalo y prende una vela blanca y carga un dije de oro, eso te ayudará como protección.

Horóscopo semanal de Acuario

Habrá mucha energía positiva a tu alrededor esta semana que te ayudará a crecer profesionalmente. Tu signo es muy inteligente y carismático y eso hace que tengas éxito, pero evita la soberbia y arrogancia. Liquidas una deuda, eso te dará tranquilidad. Ten cuidado con tu carácter, a veces dices palabras que lastiman.

Tendrás una relación con alguien del signo de Aries, Tauro o Libra. Te llega un dinero extra en los juegos de azar con tus números 01 y 15, y tus colores serán el azul fuerte y blanco. El arcángel Salaphiel, que significa ‘plegaria a Dios’, solucionará tus problemas del espíritu, así que cada vez que tengas un dolor o depresión, invócalo y te ayudará. Enciende una vela roja y hazle tu petición, además carga su imagen cerca de tu pecho para protección.

Horóscopo semanal de Piscis

Enfrentarás presiones laborales y académicas, pero recuerda que siempre podrás salir adelante. No olvides que el amor no se debe relacionar con lo laboral, evita involucrarte con algún compañero. Recuerdas a alguien que ya no está contigo, pero en esta época del perdón trata de quedar en paz.

Cuídate de dolores en los huesos, es tu punto débil. En el trabajo tendrás juntas de última hora para una supervisión. Tus números de la suerte son 08 y 21, y trata de usar los colores azul claro y amarillo para atraer la abundancia. El ángel Azael está destinado a ayudarte a tomar las decisiones importantes; te recomiendo prenderle una vela roja y pedirle que te ayude en cualquier problema legal o sentimental. Usa un listón rojo en tu muñeca derecha como protección.