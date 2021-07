Horóscopo de Tauro para hoy lunes 26 de julio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Surge un encuentro con esa persona que llama tu atención. Algunas de sus actitudes o comentarios no te resultarán muy cómodos y es posible que decidas alejarte, no debes de precipitarte.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

25 de julio de 2021

No le permitirás a esa persona intrigar contra aquellos que amas. Hoy tomarás distancia de gente negativa y te acercarás más a tus familiares. Cierras el día en un agradable compartir, lo disfrutarás.

24 de julio de 2021

Tu mente podría conducirte a pensamientos negativos respecto a la fidelidad u honestidad de esa persona que estás conociendo. Elimina esas imágenes mentales e intenta confiar.

23 de julio de 2021

Gracias a las sugerencias de una amistad encontrarás soluciones a ese problema que parecía imposible de resolver. En lo sentimental, no busques a esa persona que sabes es inmadura.

22 de julio de 2021

No será un día fácil, pero confiarás en tus talentos y gracias a ellos superarás exitosamente cualquier situación. Por la tarde, te liberarás de responsabilidades para poder descansar.

21 de julio de 2021

No permitas que la desconfianza te haga rechazar el apoyo que están ofreciéndote; no hay mala intención en esa persona que desea ayudarte. Si aceptas su ayuda todo se irá resolviendo.

20 de julio de 2021

Cuentas con poco tiempo para culminar una labor que se te está exigiendo presentar, esto elevaría tu estrés, pero tendrás el apoyo de compañeros gracias a los cuales todo se resolverá.

19 de julio de 2021

Una persona intentará presionarte para que aceptes un acuerdo laboral que no sería del todo favorable para ti. Si ya has tomando una decisión muéstrate determinante para evitar insistencias.

18 de julio de 2021

Los planes de descanso y diversión que tenías programados podrían verse alterados por la presencia de un familiar que impondrá otra agenda, llena de pendientes y obligaciones. Sé paciente.

