Horóscopo de hoy lunes 26 de julio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy lunes 26 de julio de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Tienes la necesidad de liberarte de una actividad que estaría quitándote espacios personales y libertad. Conserva la paciencia y el compromiso, en poco tiempo todo se resolverá positivamente.

Tauro

Surge un encuentro con esa persona que llama tu atención. Algunas de sus actitudes o comentarios no te resultarán muy cómodos y es posible que decidas alejarte, no debes de precipitarte.

Géminis

Alguien te convocará para que participes de una actividad interesante y lucrativa, pero es posible que no cuentes con el tiempo para comprometerte verdaderamente. Debes de organizarte.

Cáncer

Tienes identificada a aquella persona que venía haciendo comentarios negativos de ti. Serás radical y la sacarás por completo de tu vida social y proyectos. Tu decisión será positiva, recuérdalo.

Leo

Luego de un período de angustia, estás volviendo a experimentar equilibrio y paz interior, lo que te permite inyectarle más energía y constancia a ese nuevo proyecto que tanto deseas concretar.

Virgo

Esa persona que has conocido está demostrando con sus acciones una tendencia a la inconstancia y a la ambigüedad. Hoy decides alejarte y buscar mejores alternativas para tu vida sentimental.

Libra

Es posible que hoy te relaciones laboralmente con alguien que indirectamente desea competir contigo. Evita posturas defensivas y gánate su confianza, solo así podrá cambiar de actitud.

Escorpio

El tiempo ha pasado y aún no has resuelto ese mal entendido que te ha alejado de una amistad muy querida por ti. Hoy el destino los acercará, no permitas que el orgullo te distancie y dialoga.

Sagitario

Algunas exigencias y condicionamientos laborales te obligarían a buscar apoyo para poder resolver todo lo que se está presentando. Hoy tendrás respuestas positivas, solo mantén constancia.

Capricornio

El temor a pasar nuevamente por esa crisis laboral o económica está condicionándote de tal manera que estarías exigiéndote en exceso para evitarlo. Busca un equilibrio.

Acuario

Una persona que siente le has fallado te buscará para recriminarte y posiblemente sus formas no sean las correctas. Mantén la diplomacia y espera, luego reflexionará y te pedirá disculpas.

Piscis

Los frutos de tu esfuerzo te permitirán ampliar tus horizontes profesionales y proyectar nuevas ideas a realizar. Contarás con el apoyo de una persona inteligente, no lo dudes y escúchala.