Horóscopo de Capricornio para hoy domingo 25 de julio de 2021

Horóscopo de Capricornio hoy

Esa persona desea hace mucho aclarar los malos entendidos que los distanciaron, pero sigues marcando limites que no serían necesarios. El resentimiento no te llevará a nada, reflexiona.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Capricornio

24 de julio de 2021

Estás teniendo mucho dominio y destreza en esa actividad que pensaste nunca ibas a manejar. Confiar en tus talentos te permitirá una mayor vinculación y entrega, esto te hará resaltar.

23 de julio de 2021

Es posible que te acompañe un clima laboral tenso generado por diferencias que no has podido limar con tus compañeros. Tú puedes cambiar esta situación, solo controla tu carácter.

22 de julio de 2021

Esa persona que desea trabajar contigo tiene actitudes muy dominantes y es posible que intente someterte a su voluntad, lo que podría ser muy incómodo para ti. Analiza y descarta

21 de julio de 2021

Estarías presionando a alguien para que te apoye en realizar una actividad de la que no desea participar. No insistas, es posible que su negativa te haga perder tiempo, busca otras opciones.

20 de julio de 2021

No cultives emociones negativas ni pensamientos de venganza. Si esa persona te ha fallado, lo conveniente será olvidarla y centrarte en cosas emocionalmente saludables, recuérdalo.

19 de julio de 2021

Luego de esa mala experiencia laboral, se abre una nueva oportunidad para ti. No desconfíes en exceso y acepta este nuevo reto profesional, será más productivo de lo que imaginas.

18 de julio de 2021

Cuidado con lo que escuches: Es posible que tomes muy en cuenta los comentarios de alguien que tiende a ser negativo. Anticípate y no comentes tus proyectos a quien no es de tu confianza.

