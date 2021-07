Horóscopo de Aries para hoy domingo 25 de julio de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Hoy pensarás en los cortes y cambios abruptos que has experimentado en lo profesional. Cerrar ciclos te permitirá ingresar en nuevos terrenos y las opciones llegarán en poco tiempo, paciencia.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

24 de julio de 2021

Algunas cosas no han salido como lo tenias planificado y esto podría alterar tu carácter y afectar la buena relación que tienes con el entorno. Conserva la calma, todo irá cambiando a tu favor.

23 de julio de 2021

Tienes en mente realizar una actividad que te genera mucha expectativa y motivación. Es posible que esto vincule un viaje corto o una actividad fuera de casa, te hará bien despejarte y divertirte.

22 de julio de 2021

Conversarás con la persona correcta, en poco tiempo lograrás resolver ese problema que tantas molestias te ha generado. En el amor, no inventes excusas y acepta la invitación de tu pareja.

21 de julio de 2021

Convencerás a esa persona con la que deseabas realizar tus proyectos. Hoy cerrarás acuerdos que te permitirán avanzar. En el amor, te será un reto recuperar la confianza de tu pareja.

20 de julio de 2021

Es posible que te incomode la poca organización de un compañero con el que deberás de realizar varias gestiones. Que no te falte tolerancia, perderla solo complicaría la situación, recuérdalo.

19 de julio de 2021

Necesitas más tiempo para culminar esa labor que te han encomendado. Si te apresuras podrías cometer algunos errores. Evita este tipo de situaciones solicitando un nuevo plazo de entrega.

18 de julio de 2021

Ya estás sanando esas heridas físicas o emocionales que te habían paralizado. Hoy te sentirás con un ánimo diferente, esto te permitirá retomar todos tus proyectos y acercarte a los tuyos.

