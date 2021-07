Horóscopo de Piscis para hoy miércoles 21 de julio de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Estás por iniciar un nuevo proyecto, será productivo, pero demandará más esfuerzo y dedicación de lo que piensas. Antes de vincularte evalúa pros y contras, así escogerás lo más conveniente.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

20 de julio de 2021

Inicias una actividad bastante exigente, pero gracias a tu profesionalismo lograrás dominarla sin ningún problema. En el amor, terminan los conflictos, volverá la armonía a tu relación.

19 de julio de 2021

Sabes cosas muy importantes y secretas que conviene mantener en reserva. Si cometes el error de divulgar lo que te han confesado las consecuencias serían inmediatas y tú puedes evitarlo.

18 de julio de 2021

Esa persona que se mostró tan inestable se acercará de una forma intensa y apasionada. No te dejes llevar por la tentación y aprovecha su atención para exigirle las aclaraciones que necesitas.

17 de julio de 2021

Un familiar te proporcionará el apoyo financiero que necesitabas para saldar una deuda que venías arrastrando. Por la tarde, asistirás a una pequeña reunión con amigos o familiares, te divertirás.

16 de julio de 2021

Llega una invitación para asistir a una reunión familiar o de amistades. No lo dudes y anímate a pasar un buen momento. En lo sentimental, vuelve la pasión y la intensidad a tu relación.

