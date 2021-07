Horóscopo de Aries para hoy domingo 18 de julio de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Ya estás sanando esas heridas físicas o emocionales que te habían paralizado. Hoy te sentirás con un ánimo diferente, esto te permitirá retomar todos tus proyectos y acercarte a los tuyos.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

17 de julio de 2021

Tener el ánimo combativo solo te ha generado confrontaciones y pleitos constantes con tu entorno familiar. Calma tu temperamento y aprende a conciliar, llegarás a acuerdos muy beneficiosos.

16 de julio de 2021

Una amistad te hablará de ese proyecto que siempre desearon realizar, pero por diversos motivos nunca se concretó. Ahora todo será diferente y se animarán a realizarlo, será todo un éxito.

15 de julio de 2021

Estás a la espera de un dinero que no llega a tus manos. Tendrás que tomar medidas y solicitar el apoyo económico de una amistad para saldar deudas pendientes, luego todo se regularizará.

14 de julio de 2021

La estrategia que estás ideando para llegar a tus metas no sería del todo la adecuada, asesórate antes de ejecutar. En el amor, no es el momento de buscar culpables y trata de conciliar.

13 de julio de 2021

Tienes mucho interés de trabajar con alguien que podría mostrarse un tanto indiferente con tu propuesta. Espera conocerla un poco más, aún necesitas ganarte su confianza y admiración.

12 de julio de 2021

Es posible que encabeces un proyecto para salvar una situación compleja a nivel laboral, tus decisiones resaltarán. En el amor, el orgullo no te permite reconocer los errores que has cometido.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti.

Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.