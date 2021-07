Horóscopo de Tauro para hoy lunes 12 de julio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Ya has tomado la decisión de embarcarte en un nuevo proyecto, pero antes de iniciarlo decidirás asesorarte por alguien de más experiencia. Solo así conducirás al éxito todo lo que comiences.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

11 de julio

Si a ti te importa la relación que tienes con esa persona, ha llegado el momento de ceder y evitar que las discrepancias los conduzcan a extremos. Si no cedes, se encaminarían a una separación.

10 de julio

Abandonarás algunas actividades laborales para encontrarte con esa persona que estás conociendo. Organízate y no alteres nada que se encuentre en marcha, luego afectarías tus avances.

9 de julio de 2021

Esas demoras que habían frustrado tus planes terminan, hoy todo empieza a agilizarse positivamente. En lo sentimental, no ignores a esa persona que desea hablar contigo y sincerarse.

8 de julio de 2021

Te es necesario cerrar esa alianza o sociedad, pero el temor a que esa persona te falle te hace dilatar el acuerdo final. No sigas posponiendo tus planes por temor y arriésgate, no te arrepentirás.

7 de julio de 2021

Tendrás que resolver muchas gestiones en el día, pero gracia a tu dominio y fortaleza todo estará bajo control. En el amor, recibirás la comunicación de alguien que llama mucho tu atención.

