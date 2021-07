Horóscopo de Géminis para hoy lunes 12 de julio de 2021

Horóscopo de Géminis hoy

Intentas ganar en una batalla que no ha sido necesaria y que solo afecta los lazos que te unían con esa persona. Aún puedes cambiar las cosas y sanar esas heridas, depende ti la reconciliación.

Fechas:

21 de mayo - 20 de junio

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Últimas predicciones para Géminis

11 de julio de 2021

Las cosas no han salido como lo tenías previsto y esto te ha estado desmotivando y restando el interés con el que desempeñas tus funciones. Recupera tus ánimos, no todo está perdido.

10 de julio de 2021

Retorna a tu vida alguien que sabes no cumple con su palabra. La emoción no debe ganarle a tu razón, medita bien qué es lo que te conviene y no aceleres nada que no te brinde estabilidad.

9 de julio de 2021

No te olvides de las promesas que haces. Hay alguien que está a la espera de alguna respuesta tuya y es posible que estés pasando por alto la situación. Cumple con tu palabra, será lo mejor.

8 de julio de 2021

Los problemas que te agobian se irán resolviendo gracias al apoyo que recibirás por parte de una amistad. En lo sentimental, no evadas las aclaraciones y sé transparente con esa persona.

7 de julio de 2021

Guíate de tu experiencia y no ejecutes de manera apresurada, especialmente cuando tienes en manos una labor complicada. Solo así podrás acertar en tus decisiones y brillar profesionalmente.

