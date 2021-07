Horóscopo de Piscis hoy

El apoyo que desea brindarte esa persona es sincero, pero tu desconfianza y el temor a que oculte otros intereses te llevarían a rechazarla. Controla tu orgullo e inseguridad, déjate ayudar.

Fechas

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

10 de julio de 2021

Es posible que lleguen a tu mente los recuerdos de alguien que ya no está en tu vida. No dejes que la pena te invada y trata de disfrutar de aquellos que te rodean. De ti depende cambiar.

9 de julio de 2021

Luego de algunos padecimientos logras resolver ese problema que tantos dolores de cabeza te ha generado, volverá tu tranquilidad. En el amor, si te sientes inseguro es mejor dialogar.

8 de julio de 2021

Un grupo de compañeros podrían presionarte a participar de una actividad bastante sacrificada, el esfuerzo de todos tendrá excelentes resultados. Momentos de armonía a nivel familiar.

7 de julio de 2021

Convencerás a una persona que admiras de brindarte su apoyo. Con su ayuda superarás inconvenientes y lograrás consumar ese proyecto que tanto estabas esperando. Solo sé constante.

6 de julio de 2021

La madurez te hará evaluar esa propuesta que has escuchado sin apresurarte y evitando al máximo las expectativas. Esta neutralidad te permitirá mirar lo conveniente y tomar buenas decisiones.

5 de julio de 2021

Requieres de apoyo para resolver ese problema que se ha presentado laboralmente, no pierdas tiempo y busca las alianzas que necesitas. Cualquier demora podría traer consecuencias, recuérdalo.

4 de julio de 2021

Estarías restándole atención a un familiar que siempre ha contado con tu apoyo y orientación. Ordena tus tiempos y bríndale esos espacios que siempre han compartido, te necesita.

