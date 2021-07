Horóscopo de Aries para hoy 10 de julio de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Los problemas empiezan a resolverse y habrá otro ambiente a tu alrededor, pero es posible que te sigas manteniendo apático y malhumorado. Controla tu carácter y disfruta de este momento.

Fechas

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

9 de julio de 2021

Sentirás algunas trabas que podrían generarte fastidio e intolerancia. No te conviene perder la paciencia, podrías restarte el apoyo que necesitas para resolver todo lo que se está presentando.

8 de julio de 2021

No te resistas a esos cambios que son inevitables, es el tiempo de cerrar etapas e iniciar un nuevo ciclo profesional. No ocultes tus sentimientos, esa persona necesita saber lo que sientes.

7 de julio de 2021

Una persona negativa intentará interferir en tus decisiones para que tomes el camino equivocado. Sé cuidadoso de lo que escuches y no consideres cualquier opinión a la hora de decidir.

6 de julio de 2021

Una persona con malas intenciones intentará intrigar contra ti, sé indiferente a los ataques y concéntrate en los resultados de tu labor. En el amor, con paciencia recuperarás la confianza de tu pareja.

5 de julio de 2021

Estás contemplando las soluciones que te puedan permitir resolver ese problema que se ha presentado. Hoy tendrás en claro la estrategia a seguir y será exitosa, solo mantén la constancia.

4 de julio de 2021

Pensaste que no ibas a poder superar ese mal momento o pérdida. Ahora que ya pasó todo te das cuenta que tuviste la fortaleza para enfrentar esas pruebas con entereza, volverá tu tranquilidad.

3 de julio de 2021

Estás preocupado por un tema económico que lograrás resolver gracias al apoyo de una persona muy cercana. En el amor, conocerás a alguien que te hará olvidar esa mala experiencia sentimental.

