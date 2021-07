Horóscopo de Acuario para hoy 10 de julio de 2021

Horóscopo de Acuario hoy

La forma en la que pretendes establecer orden en tu hogar te haría ser muy duro, en actos o palabras. No busques el sometimiento y recupera el diálogo, solo así mantendrás la armonía.

Fechas

21 de enero - 18 de febrero

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Últimas predicciones para Acuario

9 de julio de 2021

Surge un reencuentro con alguien que es muy especial para ti, esa persona no te ha podido olvidar y te lo dirá. Llegó el momento de aclarar todo lo que pasó y tendrás que tomar una decisión.

8 de julio de 2021

La destreza con la que dominas tu labor está haciendo que muchas personas hablen de tu trabajo y tengas reconocimiento. Hoy llegarán propuestas que conviene evaluar, no las descartes.

7 de julio de 2021

La excesiva desconfianza que tienes por tu pareja te llevaría a estar en una postura defensiva constante, lo que podría inclinarte a intolerancias, pleitos y un posible alejamiento, cuidado.

6 de julio de 2021

Esa persona que te ha prometido su apoyo ha olvidado en responderte y te sientes inseguro en volverla a buscar. No te quedes suspendido y acércate, no dudará en ayudarte, recuérdalo.

5 de julio de 2021

Cuida todo lo relacionado a transportes, traslados o viajes cortos que tengas planificados, es posible algún retraso que complique tus horarios. Organízate y todo saldrá como lo esperas.

4 de julio de 2021

No te sientas empoderado porque esa persona sea más sensible que tú. Ignorar su vulnerabilidad traería resentimientos y distancias que no conviene vivir. Muestra más empatía y amor.

3 de julio de 2021

Te está costando olvidar los errores que ha cometido esa persona. No sigas mezclando el presente con el pasado y aprende a olvidar, de ti depende recuperar la tranquilidad y estabilizarte.

