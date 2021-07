Horóscopo de Piscis para hoy jueves 8 de julio de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Un grupo de compañeros podrían presionarte a participar de una actividad bastante sacrificada, el esfuerzo de todos tendrá excelentes resultados. Momentos de armonía a nivel familiar.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

7 de julio de 2021

Convencerás a una persona que admiras de brindarte su apoyo. Con su ayuda superarás inconvenientes y lograrás consumar ese proyecto que tanto estabas esperando. Solo sé constante.

6 de julio de 2021

La madurez te hará evaluar esa propuesta que has escuchado sin apresurarte y evitando al máximo las expectativas. Esta neutralidad te permitirá mirar lo conveniente y tomar buenas decisiones.

5 de julio de 2021

Requieres de apoyo para resolver ese problema que se ha presentado laboralmente, no pierdas tiempo y busca las alianzas que necesitas. Cualquier demora podría traer consecuencias, recuérdalo.

4 de julio de 2021

Estarías restándole atención a un familiar que siempre ha contado con tu apoyo y orientación. Ordena tus tiempos y bríndale esos espacios que siempre han compartido, te necesita.

3 de julio de 2021

Tienes varias actividades pendientes, pero decidirás posponer obligaciones para pasar un momento al lado de amigos o familiares. Es posible que asistas a una cena o un compartir que disfrutarás.

2 de julio de 2021

Tu labor está teniendo buenos resultados, pero te sientes inseguro en cómo ejecutas tu labor. No te cuestiones más de la cuenta y confía en tus talentos, todo irá encaminándose positivamente.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.