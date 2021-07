Horóscopo de Escorpio para hoy jueves 8 de julio de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Hoy empiezas a dominar esa actividad que tantas complicaciones te ha traído. Solo sé constante y lograrás resaltar. En el amor, esa persona no apresurará nada, irá lentamente, paciencia.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

7 de julio de 2021

Recibirás una noticia que te advertirá sobre algunas reestructuraciones y cambios que se avecinan en el ámbito laboral. Esto te preparará para nuevas etapas profesionales, solo debes esperar.

6 de julio de 2021

No estás descansando bien por pensar en ese problema que sientes no puedes resolver. Hoy conversarás con alguien que te presentará soluciones prácticas; escúchalas y aplícalas.

5 de julio de 2021

Te comunicarás con una persona hábil e inteligente para coordinar algunas gestiones que deberán de realizar laboralmente. Compartirán ideas que serán exitosas si las llevan a la práctica.

4 de julio de 2021

Es posible que no te perdones los errores que cometiste con esa persona que fue importante para ti. No busques reconciliaciones impulsado por culpas o penas, aún debes de meditar.

3 de julio de 2021

Tienes que tomar una decisión económica para el bienestar de los tuyos, pero es posible que algunas personas no piensen como tú y manifiesten inconformidad. Es el momento de negociar.

2 de julio de 2021

Esa idea o proyecto que tienes en mente cada vez cobra más fuerza, pues sus posibilidades de concreción son fáciles y estarían en tus manos. Toma la iniciativa, será todo un éxito.

