Horóscopo de hoy domingo 4 de julio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy, domingo 4 de julio de 2021, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Pensaste que no ibas a poder superar ese mal momento o pérdida. Ahora que ya pasó todo te das cuenta que tuviste la fortaleza para enfrentar esas pruebas con entereza, volverá tu tranquilidad.

Tauro

Hay muchas actividades que puedes hacer para divertirte con tu entorno familiar, pero es posible que estés inmerso en recuerdos nostálgicos que no te hace bien. Necesitas olvidar y renovarte.

Géminis

Esa persona sigue resentida contigo y es mejor esperar que los días sigan corriendo para luego aclararlo todo y entenderse. Si hoy te precipitas o insistes en confrontar todo se complicaría.

Cáncer

Aprovecharás la tarde para descansar y evaluar sobre ese proyecto que actualmente está estancado. Tendrás ideas muy creativas que, llevadas a la práctica, le darán un giro positivo a todo.

Leo

Aún no te recuperas de esa pelea o mal entendido que tuviste con la persona que amas. Es el momento de superar el resentimiento y buscar aclaraciones, si das el primer paso, esa persona te escuchará.

Virgo

Ahora que ha mejorado tu relación con tu entorno familiar, tendrás el apoyo que necesitabas para avanzar sobre todo lo que había quedado pendiente. Será un día armónico y productivo.

Libra

No permitas que la comunicación entre tú y esa persona se vaya perdiendo. Aún menos te dejes llevar por la opinión de terceros. Actúa con madurez y aclara directamente los malos entendidos.

Escorpio

Es posible que no te perdones los errores que cometiste con esa persona que fue importante para ti. No busques reconciliaciones impulsado por culpas o penas, aún debes de meditar.

Sagitario

A pesar del agotamiento, te darás un tiempo para culminar con algunas actividades familiares con las que te habías comprometido. Todo saldrá como lo planificaste, te sentirás satisfecho.

Capricornio

Una reunión con amistades te permitirá disiparte y recuperar la calma que esas peleas familiares te habían restado. Por la noche, hablarás con tus seres queridos e intentarás disculparte.

Acuario

No te sientas empoderado porque esa persona sea más sensible que tú. Ignorar su vulnerabilidad traería resentimientos y distancias que no conviene vivir. Muestra más empatía y amor.

Piscis

Estarías restándole atención a un familiar que siempre ha contado con tu apoyo y orientación. Ordena tus tiempos y bríndale esos espacios que siempre han compartido, te necesita.