Horóscopo de Tauro para hoy sábado 3 de julio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

La desconfianza te ha impulsado a ser cortante con alguien que está haciendo lo posible por hacerte ceder y lo está consiguiendo. La química existente va rompiendo todas las barreras.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

2 de julio de 2021

No pierdas tiempo, tienes varias cosas por gestionar y necesitas acelerar para que puedas culminar todo a tiempo. En el amor, la comunicación y química entre tú y esa persona va en aumento.

1 de julio de 2021

Ese problema que encargaste resolver no termina por solucionarse. No sigas en una actitud pasiva y sé más desconfiado, hallarás los motivos que habían generado todas las complicaciones.

30 de junio de 2021

Esa situación que parecía perjudicarte económicamente se resolverá a tu favor, aprende de la experiencia y sé precavido. En lo sentimental, evita acciones radicales y escucha a esa persona.

29 de junio de 2021

Que el temor a perder tu seguridad no te siga deteniendo. Esa idea de negocio que tienes en mente es muy favorable y no debes de descartarla. En el amor, no te limites y expresa lo que sientes.

28 de junio de 2021

No te sientes confiado en llegar a un acuerdo con esa persona que te propone una sociedad y es posible que retrocedas en tu decisión. El tiempo te hará entender el porqué de tus percepciones.

27 de junio de 2021

La distancia entre tú y esa persona te afecta emocionalmente. Tú necesitas vivir en armonía; busca aclarar las diferencias e intenta disculpar aquello que te molestó. Te sentirás mejor.

