Horóscopo de Piscis para hoy sábado 3 de julio de 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Tienes varias actividades pendientes, pero decidirás posponer obligaciones para pasar un momento al lado de amigos o familiares. Es posible que asistas a una cena o un compartir que disfrutarás.

Fechas

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

2 de julio de 2021

Tu labor está teniendo buenos resultados, pero te sientes inseguro en cómo ejecutas tu labor. No te cuestiones más de la cuenta y confía en tus talentos, todo irá encaminándose positivamente.

1 de julio de 2021

No insistas en realizar ese proyecto que da indicios de no ser muy favorable. La terquedad podría traerte consecuencias. En el amor, aléjate un tiempo de esa persona, ambos necesitan reflexionar.

30 de junio de 2021

Tendrás que hablar de dinero con un grupo de personas, todas vinculadas en algún proyecto en común. La disposición inicial no será muy conciliadora, de ti depende llegar a un acuerdo.

29 de junio de 2021

No te ilusiones por esa propuesta laboral o económica que escucharás. Si no hay algo concreto será mejor que tomes las cosas con más frialdad. En el amor, recibes esa llamada que esperabas.

28 de junio de 2021

Tu agenda está llena de pendientes y no te estás dando el tiempo de organizarte, esto podría traer una serie de complicaciones que afecten los resultados que deseas. Evalúa y sé más organizado.

27 de junio de 2021

No malgastes el tiempo libre que tienes en temas sin importancia y acércate a tus seres queridos. Los momentos que compartas con ellos serán luego recuerdos que guardarás por siempre.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.