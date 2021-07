Horóscopo mensual | Horóscopo de julio | La tarotista Mhoni Vidente muestra qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo zodiacal. Conoce sus predicciones y descubre qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de julio de 2021.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de julio 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de julio para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Concretar esa relación que hace tiempo sentías que era necesario, llevar a cabo ese proyecto que te tiene pensando hace ya varios meses, decirle a la persona que te gusta lo que sientes, todo esto podría ocurrir durante este mes para ti, si es que te lo propones y haces algo importante por ello. Se trata de un mes de concreciones y de definiciones que darán paso lentamente a lo que viene más adelante.

Si tienes un anillo preparado o si tienes a una persona a la que quieres que se comprometa más contigo, no esperes más tiempo, siempre debes decir lo que necesitas, sobre todo en el amor. El mejor día para hacer la gran propuesta serán los que están entre el 12 y el 16. Si sientes algo especial por una persona en secreto, ha llegado el momento de revelar tus sentimientos reales, no esperes más tiempo, ya que podría ser muy tarde en unas semanas más, si no eres correspondido, al menos te atreviste a dar el paso y ahora podrás librarte del sentimiento que tenía atado y comenzar a conocer otras personas.

Se concretan proyectos importantes durante este mes, lo que te traerá buenas ganancias y la posibilidad de avanzar en tu trabajo. Quienes están con algunos problemas dentro de sus finanzas, podrían ver que se empiezan a abrir puertas a su alrededor, lo que traerá como consecuencia grandes beneficios, uno de ellos será el de ganar más dinero. No esperes a que otros digan las ideas que tienen en su mente, tienes que hacerte parte también del proceso creativo, por lo que este mes tendrás que hablar más dentro de tu trabajo para así tener muchas más regalías, podrías subir de puesto si te atreves a expresar tus ideas.

Horóscopo mensual para Tauro

Los momentos felices hacen de nuestra vida algo muy bello, pero siempre tendemos a despreciar los momentos tristes. Las tristezas nos forman y no hacen tener el carácter que poseemos en la actualidad, también nos ayudan a fortalecer nuestra alma y nuestro cuerpo, por lo que este mes debes proponerte el comenzar a sacar muchos beneficios de los momentos de tristeza que puedan sobrevenir, sé que es algo difícil de pedir, pero verás como con el tiempo esta nueva filosofía de vida te entregará muchas cosas positivas a tu vida.

Posibles tristezas en el amor podrían tener a Tauro, por lo que será fundamental que cuentes con el apoyo de tus amigos y de las personas que siempre han estado a tu lado. Quienes tengan una relación desde hace bastante tiempo tendrán la posibilidad de ver un lado que no conocían de la persona amada, si se trata de un lado oscuro que sale a raíz de una pelea deben sentarse a conversar sobre este tema. No dejes a la persona que amas solo porque tienen algunas discusiones menores que podrían tener arreglo, el amor no es perfecto, nunca lo ha sido y nunca lo será, no creas en los cuentos de hada en esta materia.

El trabajo tiene algunas sorpresas. Una persona que no conoces bien podría estar hablando mal de ti en el lugar de desempeño, lo que traerá algunas confusiones que te darán más de un dolor de cabeza, por lo que si sientes que esto es así, entonces pon un alto a esta situación. Tendrás la oportunidad de hacer un negocio muy bueno que podría proyectarte varios beneficios, pero tendrás algunas dudas sobre lo que se te está ofreciendo, el consejo más grande sería que vieras bien lo que firmas y que decidas por lo que más te convenga, pero siempre con la información total del asunto.

Horóscopo mensual para Géminis

Momento de altos y bajos para Géminis durante este mes, es posible que en algunos días sientas que tienes que desistir de lo que quieres, esto es un proceso normal cuando uno se enfrenta a las dificultades del día a día. No tienes que estar siempre pendiente de todo lo que le pasa a tus seres queridos, pero si es bueno que les pongas atención de vez en cuando, no dejes a tus seres amados a la deriva todo el tiempo, ya que después podrías resentirlo y te lo harán saber, lo que provocará distanciamiento con ellos.

Comenzando una nueva etapa de vida para la pareja podrían venir algunas dificultades externas, cosas que se han dicho antes o personas anexas podrían provocar problemas en la relación, los cuales solo serán solucionables si ambos tienen la disposición a hacerlo. No es bueno que tengas pensamientos malos con respecto a la persona amada, es probable que todo esté en tu cabeza, pero será un mes de algunas inseguridades en el amor para Géminis, por lo que estarás más sensible a los detalles y tendrás las ganas de ver bajo el agua. No es una decisión de vida o muerte el que quieras invitar a alguien a salir, solo hazlo y ve lo que sucede, no debes tener miedo a ello, si recibes una negativa al menos lo sabrás y podrás seguir adelante sin llevar este sentimiento contigo.

Comenzando el mes habrán algunas dificultades económicas, por lo que será importante que si escuchaste nuestros consejos de meses anteriores tengas algunos ahorros listos para poder sortear este momento. No tienes que estar siempre dispuesto a todo en tu trabajo, pero si con la disposición de recibir bien las indicaciones, si hay algo que te está costando un poco de esfuerzo de más el manejar, entonces tienes que manifestar lo que te pasa, nada grave sucederá si pides un poco de ayuda. El dinero podría escasear durante los primeros días, pero el trabajo será arduo, por lo que prepárate para cansarte y para dejar de lado algunos momentos de esparcimiento con amigos y familia, debes concentrarte más en lo que tienes que hacer.

Horóscopo mensual para Cáncer

Recuerdos de amores pasados, ya sean recientes o del pasado lejano podrían volver este mes para quienes aún no han podido concretar una relación. Será un mes para examinarte a ti mismo mucho más detenidamente y lograr identificar los errores que te han llevado a tomar malas decisiones en algunos ámbitos de tu vida. Si bien se trata de un buen periodo para ti, también vas a tener que pensar y reflexionar, por eso este mes está destinado al pensamiento y a la evaluación de lo que has hecho y lo que has dejado de hacer.

Quienes tienen pareja estable disfrutarán de un buen mes junto a la persona amada, será un tanto melancólico eso sí, ya que quienes estén en pareja desde hace mucho tiempo podrían tener momentos donde recordarán la época que vivieron a principios de la relación, algo que les hará muy bien, ya que podrían tomar la decisión de emular lo que vivieron ahora en la actualidad, un juego de pareja muy positivo y que solo entrega cosas buenas. Es un buen momento para comenzar a tomar decisiones, sobre todo para los solteros, ya que se darán cuenta que hay cosas en ellos que no les están permitiendo encontrar el amor y mucho menos conocer a personas nuevas por el temor a fallar de nuevo. Debes tomarte este mes para reflexionar y pensar sobre tus fortalezas y cómo mejorar las debilidades.

Un buen trabajo no es solo aquel que te da dinero, sino el que te entrega satisfacciones personales, crecimiento profesional y dinero a la vez. Si estás en un trabajo que no te entrega ninguna de las anteriores, entonces deberías pensar en comenzar a buscar la manera de hacer realidad tu trabajo soñado, por supuesto que la respuesta a esto no debe ser el dejar de trabajar completamente, ya que el tener una ocupación es de suma importancia para el crecimiento como persona. Quienes están buscando en este momento ese trabajo que desean podrían tener la oportunidad de acercarse a algo muy bueno dentro de los primeros días del mes, no dejes pasar esta opción.

Horóscopo mensual para Leo

Se viene un mes cargado de buenas noticias para Leo, será algo para poder pasar algunas tristezas que vinieron en los meses pasados, es tiempo de comenzar a agradecer a las personas que han estado junto a ti y que te han apoyado tanto en tu camino. No es necesario que hagas grandes gestos para demostrar amor, también puedes demostrarlo con cosas sencillas, será un mes para aprender sobre ello, disfruta de este buen momento.

El amor estará muy presente en tu vida y eso lo puedes sentir desde ya, será una muy buena idea el comenzar a tomar decisiones importantes en esta materia, si tienes la intención de pedir algún tipo de compromiso a la pareja, entonces este es el mes para hacerlo. Los Leo que se encuentren solteros tendrán un muy buen mes para la conquista, es probable que dentro de una de las personas que conozcan se encuentre alguien especial con quien establecer un vínculo mucho más duradero, si no sucede, al menos estarás frente a un mes donde lo pasarás muy bien y tendrás el agrado de conocer a muchas personas que te aportarán en algo a tu vida. Esta buena racha no solo trae satisfacción personal, sino también descubrimientos sexuales para Leo, un signo que se caracteriza por su fogosidad.

Si bien el dinero no estará abundante en la vida de Leo, si habrán posibilidades de que las ganancias suban de alguna forma, quizás a través de una herencia o de un buen negocio que realices, precisamente los que se dediquen a esto tendrán la posibilidad de hacer buenos tratos, ya que el ojo para los negocios estará muy afinado, lo que le permitirá sacar adelante no solo negocios, sino que proyectos que hace tiempo estaba contemplando. Quienes quieran encontrar un trabajo tienen todas las posibilidades de hacerlo, especialmente entre los días 18 y 19 del mes.

Horóscopo mensual para Virgo

La carga laboral es bastante pesada para este mes, ya que la familia tiene requerimientos que muchas veces cuesta llenar y los planes a futuro necesitan que haya ahorros de por medio, por lo que las preocupaciones que te has impuesto son grandes, pero siempre recuerda que los objetivos están ahí siempre presentes para recordarte lo mucho que puedes hacer bien. Tranquilidad para el cuerpo y para el alma es la recomendación que se da para el mes, ya que Virgo se encuentra en un momento que lo necesita mucho.

El amor viene bastante bien para Virgo, pero las preocupaciones podrían crear algunas diferencias de opiniones entre la pareja, por lo que será muy bueno que te sientes y hables directamente sobre el apoyo que puedes estar necesitando de su parte. Es de suma importancia que hagas esto, sobre todo porque la persona a tu lado puede resentirlo de formas que quizás no imaginas. Es necesario entonces que hagas algunas modificaciones a tus conductas ocasionales para estos casos y comiences a darle mayor importancia a la opinión de quien está a tu lado. No debes dejar de intentar el estar con una persona que te gusta mucho, es probable que estés teniendo miedo a dar el paso a la conquista, no esperes tanto.

Momento de dudas frente al trabajo podrían venir algunos problemas con tus superiores o con tus compañeros de trabajo durante el mes y será algo bastante molesto porque tendrás que lidiar con personas que en verdad no están con la disposición de trabajar bien a tu lado. Es un tiempo donde necesitarás bastante fuerza ya que se viene pesado, sobre todo para juntar dinero que será muy necesario para la familia. Hay planes para el futuro que están requiriendo de una gran cantidad de ahorro y necesitarás generar dinero para hacer este futuro realidad, comienza a buscar opciones desde ya.

Horóscopo mensual para Libra

Libra ha logrado comprender que todas las acciones que ha tenido durante los meses anteriores le han traído hasta estas consecuencias, lo que es una gran lección para siempre recordar. No dejes que pase la oportunidad de hacer el recorrido inverso y comenzar a ver todos los movimientos que has hecho para estar en el momento que vives actualmente. No es momento de comenzar a tener arrepentimientos, sino de tener la capacidad madura de cambiar lo que no ha estado marchando bien en tu vida en general.

El amor podría ser una de esas cosas que no ha estado marchando bien para Libra durante los meses, sobre todo para quienes están solteros, ya que es muy posible que tengas que hacer un examen de consciencia y darte cuenta de que muchas oportunidades que has tenido las has desechado porque no te sentías bien contigo mismo. Es importante entonces que tomes decisiones para el futuro en este sentido, recuerda que lo que decidamos en el momento presente nos traerá un futuro mucho mejor, sobre todo si tenemos la capacidad de ver claramente las posibilidades que se nos vienen más adelante. Es muy bueno que te la juegues por una persona en particular, pero si esto no resulta no te desanimes y sigue adelante sin temor.

El trabajo está muy estable, pero un problema con un trabajo que quedó un tanto incompleto podría hacerte quedar bastante mal, recuerda que muy pocas veces somos felicitados por lo que hacemos bien, pero si haces algo mal, entonces hay muchos que te atacarán o querrán de alguna forma verte caer, recuerda que lo competitivo del mundo laboral muchas veces se debe a que no estamos seguros de nuestros talentos, no caigas en ese mismo juego. El dinero viene estable también y podrías tener la posibilidad de tener algunos ratos de esparcimiento con las personas que más quieres ahora que puedes gastar un poco más de lo debido.

Horóscopo mensual para Escorpio

Para los nativos de Escorpio este es un mes bastante bueno en el amor, pero un poco bajo en el trabajo y en los negocios, si es que esto es algo a lo que te dedicas. Recuerda que siempre has que tener cuidado con las relaciones personales en el trabajo, si tienes algún problema de esta índole durante este mes es porque no has estado prestando atención a las advertencias que se te hicieron antes de entrar al lugar que tienes como ocupación.

El amor siempre se presenta en nuestra vida, pero depende de nosotros si lo tomamos o no, por lo mismo tienes que darte cuenta de que si te encuentras sin una relación o sin una pareja estable actualmente es porque así lo has querido, ya que es muy posible que hayas tenido muchas posibilidades de ello, pero no has puesto mucho de tu parte para concretar las cosas. Por supuesto es obvio que no podemos obligarnos a estar con alguien que no nos gusta, pero si es común que lleguen personas que si son de nuestro gusto, pero por esa tendencia de buscar algo mejor les dejamos de lado, pudiendo ser alguien que a nuestro lado sea maravilloso, recuerda bien esto, no hay que desechar de inmediato lo que llega a nuestra vida, especialmente si se trata de personas con buenas intenciones.

El trabajo tiene momento difíciles para quienes están un tanto atareados desde hace algún tiempo, durante este mes se podrían caer algunos tratos que se han hecho en momentos anteriores, por lo que podría ser un mes de frustraciones para Escorpio, algo que le dejará con los ánimos un poco abajo, pero recuerda que en los negocios esto siempre es una posibilidad y algo muy factible a ocurrir, si te dedicas a esto debes saberlo y no tiene nada de malo que así suceda, solo debes tomarte un poco más de tiempo para solucionar lo que ha ido mal.

Horóscopo mensual para Sagitario

Los centauros tienen un mes bastante positivo en muchos sentidos, pero en el amor tendrán que sortear algunas pruebas que les harán dudar un poco de la persona que tienen al lado, algo que no debería suceder, pero que de todas formas pasará. No es bueno que tengas miedo a tomar la iniciativa en un proyecto que tienes entre manos, recuerda que si no te arriesgas no podrás jamás hacer todo lo que te has propuesto, es importante entonces que seas capaz de tener la valentía suficiente de hacerle frente a los obstáculos.

El amor trae algunas dudas importantes de parte de Sagitario, ya que es probable que reciba algunos mensajes extraños o que se dé cuenta de que algo no anda bien, esto es muy perjudicial para las parejas que llevan largo tiempo juntas, ya que es probable que esta situación sea de gran molestia y habrán bastantes discusiones, el mejor consejo es que te calmes y veas primero si lo que te dicen es verdad o si quizás es algún invento de tu cabeza o alguien con malas intenciones, recuerda que nunca podemos acusar a otro sin pruebas, además debes estar muy sereno, ya que si resulta que finalmente tu pareja te ha estado mintiendo de alguna forma lo descubrirás tarde o temprano y ahí decidirás si seguir la relación o no.

Cuando tengas ganas de salir antes de tu trabajo, debes pedir la autorización para hacerlo, este mes podrías tener que dar explicaciones por tus horarios de llegada y salida, algo que no está bien visto si lo haces mal todo el tiempo. Fuera de esto, será un excelente mes en el trabajo, tendrás buenos acuerdos y recibirás gratificaciones por realizar una buena labor. Es momento de darte cuenta que eres una persona valiosa dentro de tu lugar de desempeño, por lo que será de suma importancia que comiences a ver las cosas con la importancia y la relevancia que merecen, no dejes que se te pase la oportunidad de celebrar tus buenos resultados.

Horóscopo mensual para Capricornio

Buenos momentos para Capricornio, el cual puede haber estado con los ánimos un poco bajos en el último tiempo, es importante entonces que tengas la capacidad de agradecer a la vida los buenos momentos que trae para ti, recuerda que esto siempre es algo necesario para todos y tienes que tener la capacidad de mostrar tu agradecimiento al Universo que te estará entregando relaciones satisfactorias con personas que quieres y buenas ganancias durante este mes. Una persona muy importante te llegará a visitar a mitad de mes, por lo que tienes que prepararte para recibirle.

El amor tiene muchas cosas importantes para Capricornio durante este mes, por lo que será de suma importancia le des el espacio que necesita en tu vida. Quienes estén solteros disfrutarán mucho de la compañía de otras personas, por ello será muy bueno que hagas cosas interesantes con estas personas, ya que de ellas podría salir alguien importante para ti, quizás no para siempre o para compartir gran parte de tu vida, pero si una persona que vendrá a darte buenas lecciones de vida. Es importante entonces que te muestres de una manera muy abierta sobre las relaciones de pareja o incluso el conocer personas para tener algo más que una simple amistad. Tienes la capacidad de encantar a otros con tus conocimientos y puedes usarlo como un arma de seducción para la hora de la conquista.

El dinero tiene mucha importancia en este mes, ya que se trata de un mes de abundancia y de adquisición de bienes que hace tiempo estabas necesitando. Una herencia podría llegar a finales de mes, lo que te permitirá invertir muy bien tu dinero en cosas que necesitas y que te serán de mucha utilidad, sobre todo en un tiempo más. Recuerda que la vida siempre nos preparar sorpresas, sobre todo a quienes se esfuerzan más, por lo mismo será muy importante que seas capaz de hacer algunos contactos importantes con personas que llegarán a tu vida de maneras que no esperas, pero que aportarán buenas cosas para ti más adelante.

Horóscopo mensual para Acuario

Acuario tiene un mes con algunas dificultades en la parte de trabajo, ya que muchos podrían estar buscando una ocupación y no aparecen muchas oportunidades, es un mes para la creatividad, por lo que será muy bueno que utilices todo tu potencial en buscar la forma de sortear las dificultades y mantenerte ocupado en lo que puedas. Esta creatividad también tendrá un papel principal en las relaciones humanas que vayas teniendo en el mes, no solo en la parte amorosa, sino que también en el desarrollo de la misma con las personas que te rodean.

El amor estará muy presente en tu vida durante este mes, pero tienes que comenzar a darte cuenta de que quizás estás errando un poco en el objeto de tu afecto, ya que si sientes que la persona que has estado persiguiendo no tiene tanto interés en formar algo contigo, quizás sea mejor que mires hacia otro lado, esto claro está si ya has tenido la oportunidad de probar de muchas formas el llegar a su corazón, si nada resulta entonces comienza a moverte hacia otro lugar. La vida en pareja tiene de dulce y agraz, siempre ha sido así, por lo que no puedes pretender que todo sea como lo has planeado en tu mente, ya que estás lidiando con otro universo, que al igual que el tuyo es complejo y tiene días buenos y malos, intenta siempre apoyar a la persona que amas.

Acuerdos comerciales y proyectos nuevos podrían salvar el trabajo en este mes, quienes estén con una ocupación actualmente tienen mucho que aprender de otros, pero están logrando llegar a un punto donde han aprendido bastante como para mantenerse a flote y sacar lo mejor que puedan de lo que están realizando como trabajo. Es importante entonces que hagas y des todo de tu parte para mantenerte en el lugar donde te encuentras, ya que no todos los Acuario correrán con la misma suerte, es muy probable que a muchos les escasee el trabajo y tengan que rebuscar dentro de su carpeta de talentos el sustento para el mes.

Horóscopo mensual para Piscis

Piscis tiene un mes ideal para la amistad y para la familia, por lo que será de suma importancia que mantengas un buen contacto con estas partes de tu vida, ya que se trata de personas que han estado contigo en momentos muy difíciles. No dejes pasar más el tiempo si tienes interés claro en una persona, es probable que sientas la tentación de arrancar, ya que te ha dado miedo la posibilidad de comenzar algo importante con esa persona, pero no debes actuar de forma inmadura en este momento, sino todo lo contrario.

El amor tiene una sorpresa muy buena para Piscis pero los miedos del pasado y las inseguridades podrían estar jugando una mala pasada en su vida. Es momento de tomar las riendas del asunto y comenzar a tener la valentía de aceptar tus sentimientos hacia una persona en especial que te ha logrado conquistar de maneras que no imaginabas. Piscis suele tener algunos temores cuando comienza a enamorarse, ya que se mezclan en su mente las inmediatas posibilidades del fracaso, algo que muchas veces si le trae grandes desilusiones, recuerda que las buenas vibras llaman a los buenos resultados, por lo que tienes que tener un poco más de seguridad en lo que estás viviendo. Quienes estén en pareja en este momento podrían ver algunos problemas con la persona amada, pero será todo muy pasajero, para las dos últimas semanas del mes todo habrá pasado y estarán mejor que nunca.

El dinero se encuentra estable y no hay riesgos de perder mucho en algunos gastos y deudas que puedas tener que saldar durante el mes, por lo que será un mes bastante bueno para que comiences a pensar en la posibilidad de invertir en algo importante como una casa o un departamento propio, investiga más sobre el tema. Quienes tienen un trabajo estable verán que existe una baja en el personal, en ese momento comenzarán a temer un poco por la continuidad dentro del lugar de desempeño, recuerda que es importante que no te muestres de manera temerosa en el trabajo, sino siempre con mucha seguridad, solo así serás considerado como un elemento bueno y mucha fuerza.