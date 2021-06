Horóscopo de Libra para hoy martes 29 de junio de 2021

Horóscopo de Libra hoy

Una amistad que hace mucho no ves retorna para hacerte una propuesta de negocio que no sería del todo favorable, desconfía. En el amor, aléjate de esa persona si no tienes en claro tus sentimientos.

Fechas:

31 de octubre - 22 de noviembre

Signo de Aire: Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es activa, permite entrar en acción y en movimiento. Sumado al Aire (vínculo), la cualidad Cardinal en el signo de Libra es el impulso (cardinal) por relacionarse con los demás (Aire). Si bien se los juzga de indecisos, cuando toman una decisión pasan inmediatamente a ejecutar. La creatividad es otra característica de los cardinales y en Libra esto se acentúa por la regencia de Venus (arte).

Su polaridad es masculina: Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Últimas predicciones para Libra

28 de junio de 2021

No presiones a esa persona que se está tomando su tiempo para evaluar la propuesta que le hiciste. Tu insistencia le estaría generando dudas y es posible que la inclines a desconfiar, cuidado.

27 de junio de 2021

Una responsabilidad que habías olvidado te haría cancelar los planes que organizaste con una persona que desea verte. Explica con claridad lo sucedido para no se generen disgustos o resentimientos.

25 de junio de 2021

Es posible que tu desánimo no sintonice con las exigencias y demandas que te deparan en el día. Cambia ese estado y mantente alerta, de esta manera lograrás resolver todo lo que se presente.

24 de junio de 2021

23 de junio de 2021

Es posible que te enteres de algunas gestiones poco transparentes de parte de algunos compañeros o socios. Necesitas fiscalizar al máximo toda gestión encomendada y supervisar los resultados.

