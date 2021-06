Horóscopo de Capricornio para hoy martes 29 de junio de 2021

Horóscopo de Capricornio hoy

Estás acercándote mucho a una persona que no tomará en juego el vínculo que pueda establecer contigo. Antes de comprometerte más de la cuenta evalúa bien qué estás dispuesto a entregar.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Géminis

28 de junio de 2021

No caigas en provocaciones e ignora los comentarios que escuches a tu alrededor. Reaccionar a los ataques te haría caer en un ambiente hostil que no mereces. De ti depende tu tranquilidad.

27 de junio de 2021

Hay cosas que has desarrollado con mucha dificultad por una falta de información o decisión. Hoy te dedicarás a evaluar tus errores y corregirás lo que sea necesario, luego todo cambiará.

25 de junio de 2021

Sigue tus corazonadas y no te impulses a ejecutar si no te sientes seguro. Confiarte de tu capacidad y aventurarte a realizar algo que no conoces al detalle podría traerte más de un problema.

24 de junio de 2021

Sigue tus corazonadas y no te impulses a ejecutar si no te sientes seguro. Confiarte de tu capacidad y aventurarte a realizar algo que no conoces al detalle podría traerte más de un problema.

23 de junio de 2021

Tomas distancia de alguien que no ha cumplido con su palabra y te acercarás a un nuevo proyecto laboral, será exitoso. En lo sentimental, no digas cosas que puedan lastimar a esa persona.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.