Horóscopo semanal: pronósticos del 28 de junio al 4 de julio del 2021 por Mhoni Vidente

Horóscopo semanal de Aries

Tu signo representa el renacimiento y el comienzo de todo lo que lo ocurre a su alrededor, pero se tiene que cuidar de si mismo por su tendencia de sabotearse y no saber apreciar lo que logra en su vida. El cerebro es la parte más activa de los Aries, por eso casi nunca se verán deprimidos o con problemas mentales.

Lo que desean lo obtendrán sin mayor dificultad, por su gran fuerza de voluntad. Semana de estar con mucho trabajo. Cuídate de problemas de chismes con tus amigos y compañeros de trabajo, trata de no platicar nada de tu vida personal. Tu día mágico el jueves. Tus números son el 09 y el 21.

Horóscopo semanal de Tauro

Los nacidos bajo este signo son tenaces en sus propósitos y casi nunca se rinden hasta que consiguen lo que desean. Siempre tiene vacíos de amor y comprensión, por eso está muy propenso a las adicciones y vicios, como el exceso de comida, el alcohol, las drogas y eso perjudica mucho su salud y merma su vida.

Es un signo apegado a la verdad. Es muy leal y cariñoso con sus parejas, pero cuando llegan aburrirse deciden alejarse de inmediato sin ninguna explicación. Semana de estar con algunos problemas económicos. Te llega un amor que no esperabas y te hará sentir de lo mejor. Tu mejor día es el miércoles. Tus números de la abundancia son 05 y 44.

Horóscopo semanal de Géminis

Un signo volátil y que siempre tiene que estar en movimiento. Eres muy nervioso por naturaleza y cambias constantemente de humor. Tu constante búsqueda de la estabilidad te lleva a querer dos trabajos al mismo tiempo o el poner un negocio. Siempre van a tener dinero en la bolsa y casi nunca piden prestado.

En cuestión amorosa son inestables y casi nunca demuestran su amor hacia los demás. Semana de estar en juntas de cambios de puestos o reajuste de personal, trata de estar muy atento a esos cambios que se avecinan en tu vida. Si cambias de trabajo no lo cuentes hasta que firmes contrato. Tu día de suerte el martes. Tus números el 11 y el 22.

Horóscopo semanal de Cáncer

El signo Cáncer da la apariencia de ser muy infantil, pero cuando tienen una pareja son muy protectores y siempre quieren resolver la vida de los demás. Es un signo soñador, por eso son muy buenos si se convierten en escritores o diseñadores.

El signo es indeciso y a veces perezoso, por eso no le gusta el ejercicio, pero debes recordar que eso puede afectar tu salud. Suelen caer en depresiones y angustias, situaciones que regularmente superan con más facilidad cuando están en pareja, solo trata de no ser dependiente. Semana de estar con muchas actividades de trabajo y escuela, trata de ordenar tu tiempo para no andar a las prisas. Tu mejor día el martes y tus números mágicos son 01 y 29.

Horóscopo semanal de Leo

Es un signo que es líder por naturaleza, siempre van a tener la capacidad para poder llevar a los demás al éxito, pero debes de tratar de controlar ese energía para que no vayas a tener problemas de salud. Los Leo son muy protectores en el amor, pero también les gusta que los alaben para sentirse poderosos.

En cuestión de inteligencia el Leo es muy capaz de poder solucionar todos los problemas que se le presenten, pero también es un signo ambicioso de riquezas que no hace nada si no hay beneficio económico. Es desapegado de la familia, pero siempre está dispuesto a dar su ayuda. Semana de exceso trabajo y cierre de mes, por eso trata de estar muy concentrado en todo lo que vayas a realizar laboralmente. Te llega la invitación a salir de viaje. Tu mejor día el lunes. Tus números mágicos son 09 y 17.

Horóscopo semanal de Virgo

Semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar. Van a ser unos días de muy buenas energías a tu alrededor, solo trata de no cometer el mismo error de platicar tus planes a futuro para que no te los salen. En cuestiones de salud solo cuídate de las depresiones y nervios, recuerda ir con tu médico y checarte para que no tengas recaídas.

Te busca un amor del signo de Acuario y Géminis para irse de viaje.Ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio. Cuidado con un amor del pasado que te sigue teniendo resentimiento y piensa mucho en hacerte daño, trata de protegerte y ya cerrar círculos. Tendrá suerte con los números 00 y 31

Horóscopo semanal de Libra

Semana de mucho trabajo y problemas en asuntos personales, trata de no acelerarte tanto y solucionar cualquier. En el amor vas a estar indeciso con quien quedarte y eso hace que sigas con dos personas a la vez, trata de poner en claro tus sentimientos y dejar que tu corazón decida quién es la mejor persona para ti.

A los solteros les viene un amor de Escorpión o Acuario que va a ser muy compatible. Si ya no estás a gusto en tu trabajo es hora de cambiarte, te mereces algo mejor en tu vida laboral. Tus números de la suerte son el 23 y 31. Tu mejor día va a ser el jueves.

Horóscopo semanal de Escorpión

Esta semana va ser de muchas energías encontradas, así que debes tener cautela en todo lo que realices. A tu signo lo domina lo impulsivo y eso te hace más vulnerable ante los demás. Semana de tener mucho trabajo y con muchos proyectos nuevos, debes ya ordenar todas tus ideas y llevarlas acabo.

Te busca un amor del signo de Capricornio, Acuario o Leo. Tu día de suerte va a ser el miércoles con los números 07 y 66. Ponte ropa de color fuerte y mucho perfume para que la abundancia esté más tiempo en tu vida. Sé fuerte contra los vicios y decide mejor llevar una vida saludable.

Horóscopo semanal de Sagitario

Una semana de actuar con mucha calma frente a todas las situaciones que se te presenten. Protégete de las envidias en tu vida laboral usando mucho perfume. Es momento de buscar otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección para ti. Cuídate de problemas de nervios y estrés, trata de seguir con el ejercicio al aire libre ya que eso te ayudará a estar más tranquilo.

Tus números de la suerte van a ser el 03 y 29. Y tu día con más magia será el martes. Los que tienen pareja decidirán darse un espacio en la relación para que se puedan sanar algunos problemas del pasado. Para los solteros van a ser unos días de muchos amores nuevos y compatibles.

Horóscopo semanal de Capricornio

Semana de estar con mucha prisa por sacar todos los pendientes en tu trabajo. Es cierre de mes y tienes que enfocarte para que tus tareas se resuelvan con éxito. Serán días de problemas en cuestión de dinero, así que trata de administrarte más y hacer tus pagos a tiempo. Sé un poco más responsable en tu relación de pareja y dejar a un lado la inmadurez.

Los Capricornio que están solteros van a tener unos días de muchos amores nuevos y apasionados del signo de Aries, Géminis o Libra. Tu mente es muy poderosa, así que trata de tener puros pensamientos positivos. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30.

Horóscopo semanal de Acuario

Una de las características de este signo es su impaciencia, pues quieren que todas las cosas se hagan bien y con rapidez, por eso son muy acelerados en su día a día. Es un signo de carácter amigable y siempre disponible para ayudar a los demás, casi siempre son pilares de su casa.

Son muy buenos vendedores y líderes sociales por su forma de interactuar con los demás. Semana de estar con muchos problemas en cuestión de trabajo, trata de calmarte y solucionar todo en su momento. Piensas en formalizar tu relación y comienzas a hablar sobre irte a vivir con en pareja. Tus números mágicos son 13 y 29. Tu mejor día el jueves.

Horóscopo semanal de Piscis

Las personas bajo este signo son muy emotivas, románticas y creyentes del amor, siempre van a vivir en pareja y buscar la estabilidad emocional. Pero es un signo dramático y con tendencia a las depresiones ante pequeños problemas. Trata de poner las cosas en perspectiva para no caer en esas situaciones. Son muy competitivos, especialmente cuando se encuentran en pareja con otro Piscis.

Se vale equivocarse y saber pedir perdón, trata de buscar a esa persona que lastimaste y sanar heridas del pasado. Semana de mucho trabajo y cambios positivos en tu ambiente laboral. Tu mejor día será el martes. Tus números de la suerte serán 02 y 33.