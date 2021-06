Horóscopo de Tauro para hoy domingo 27 de junio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

La distancia entre tú y esa persona te afecta emocionalmente. Tú necesitas vivir en armonía; busca aclarar las diferencias e intenta disculpar aquello que te molestó. Te sentirás mejor.

Fechas

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

25 de junio de 2021

Tendrás cerca a una persona que admiras por su trayectoria profesional. Tomarás en cuenta todos sus consejos y no dudarás en llevarlos a la práctica. Llega un período de aprendizaje y crecimiento.

24 de junio de 2021

23 de junio de 2021

Es posible que te incomode el trato de una persona con la que realices algunas gestiones laborales. No lleves a lo personal la situación y concéntrate en los resultados, todo saldrá positivamente.

22 de junio de 2021

Hay alguien que intentará afectar tu imagen laboral. Concéntrate en los resultados de tu labor y evita enfrentamientos, será la manera adecuada para neutralizar los ataques y seguir avanzando.

21 de junio de 2021

Ese dinero que recibirás tendrás que destinarlo a saldar pendientes o deudas, no lo pierdas en gastos innecesarios. En el amor, no te cierres en tus ideas e intenta escuchar a esa persona.

20 de junio de 2021

La distancia que sigues manteniendo con esa persona tiene una lectura poco positiva. Si ya has perdonado acciones pasadas es importante que seas más espontáneo. De ti depende el cambio.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.