Horóscopo de Géminis para hoy domingo 27 de junio de 2021

Horóscopo de Géminis hoy

Hay cosas que has desarrollado con mucha dificultad por una falta de información o decisión. Hoy te dedicarás a evaluar tus errores y corregirás lo que sea necesario, luego todo cambiará.

Fechas

21 de mayo - 20 de junio

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Últimas predicciones para Géminis

25 de junio de 2021

Sigue tus corazonadas y no te impulses a ejecutar si no te sientes seguro. Confiarte de tu capacidad y aventurarte a realizar algo que no conoces al detalle podría traerte más de un problema.

24 de junio de 2021

Sigue tus corazonadas y no te impulses a ejecutar si no te sientes seguro. Confiarte de tu capacidad y aventurarte a realizar algo que no conoces al detalle podría traerte más de un problema.

23 de junio de 2021

Tomas distancia de alguien que no ha cumplido con su palabra y te acercarás a un nuevo proyecto laboral, será exitoso. En lo sentimental, no digas cosas que puedan lastimar a esa persona.

22 de junio de 2021

Ese proyecto o viaje que se ha frustrado no te permite recuperar la concentración en otras actividades. Hoy conversarás con una persona madura y práctica, sus consejos te harán recapacitar.

21 de junio de 2021

Libera tu mente de pensamientos negativos, ellos no te permiten ver las soluciones que requieres. En el amor, esa persona ha vivido cosas muy duras, evita juzgarla e intenta comprenderla.

20 de junio de 2021

Ese familiar está haciendo todo lo posible por hacer bien las cosas y recuperar tu confianza, pero es posible que sigas cuestionando sus actitudes. Reflexiona, conviene vivir en armonía.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.